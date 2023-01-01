15.04.2016 Маша приезжала на проверку, сдает необходимые анализы.

17.03.2016 Машу на месяц отпустили домой. Химеризм пока смешанный, но самочувствие хорошее.

18.02.2016 У Маши ухудшились показатели химеризма, девочка получала доливку донорских лимфоцитов. Начинались проявления РТПХ, с которыми удалось справиться при помощи лекарств. Очередные контрольные анализы - через две недели.

20.01.2016 Маша восстанавливается после пересадки, чувствует себя хорошо. Трансплантат прижился, функционирует, РТПХ нет.

25.12.2015 Мы закрываем сбор средств для Маши. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!

15.12.2015 Маша готовится к гаплотрансплантации, донором станет мама девочки. Но перед пересадкой костного мозга сначала необходимо провести специальную процедуру очистки трансплантата. Это позволяет удалить из донорского костного мозга нежелательные клетки или, наоборот, обогатить его нужными клетками. Процедура требует расходных материалов и реагентов, стоимость которых для Маши составит 849 000 рублей.

В рамках проекта «Очистка трансплантата» мы объявляем сбор средств для Маши.

03.12.2015 Мы закрываем сбор средств для Маши. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

01.12.2015 Маша проходит лечение в Российской детской клинической больнице от рецидива острого миелобластного лейкоза. Впервые она попала сюда ещё осенью 2013 года. Маша прошла химиотерапию, пересадку костного мозга от сестры, и болезнь отступила, но спустя полтора года снова вернулась.

Теперь Маше предстоит срочная повторная трансплантация. Донором станет мама, а вот для предтрансплантационного кондиционирования и профилактики инфекций девочке необходимо много разных лекарств, «Милеран», «Тепадина», «Флударабин», «Тимоглобулин», «Вифенд», которых в больнице сейчас нет. Откладывать пересадку нельзя, но и купить все эти препараты родители Маши сами не в состоянии, их общая стоимость составляет 310 000 рублей.

Поэтому в рамках проекта «Лекарства» мы объявляем сбор средств для девочки.