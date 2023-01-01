22.03.2018 У Максима все отлично. Он никаких препаратов не принимает, развивается и через полгода собирается пойти в детский сад. Мальчик очень любит рисовать, собирать пазлы, играть в машинки, и гулять вместе с мамой и папой по берегу Байкала.

17.06.2016 Ситуация с Максимом была не вполне однозначной: по протоколу он не нуждался в лучевой терапии, но из-за присутствия небольшой остаточной опухоли все же надо было рассмотреть вопрос об облучении. По результатам заочной консультации с немецким специалистом было решено воздержаться от лучевой терапии: ее тяжелые последствия в случае Максима могут перевесить положительный эффект. Поэтому мальчик будет получать терапию препаратом «Роаккутан» и раз в полгода проходить обследование методом сцинтиграфии. Максим выписан домой.

23.05.2016 Максим все еще в стационаре: результаты последних исследований показывают, что небольшое количество опухолевых клеток пока сохранилось. В конце этой недели в Москве будет зарубежный профессор, который специализируется на данном диагнозе. Планируется консультация с профессором, по результатам которой будет решен вопрос о проведении облучения.

25.04.2016 Максим готовится к выписке. Фонд на первое время, до получения препаратов по месту жительства, обеспечит мальчика лекарством «Роаккутан» и лечебным питанием.

15.03.2015 Сложная операция по удалению опухоли была проведена в Германии 25 февраля. Она прошла успешно, без осложнений, и уже через две недели мальчика отпустили для продолжения лечения в России.

Сейчас начат очередной блок химиотерапии, так что самочувствие, конечно, неважное: Максим капризничает и отказывается от еды.

14.01.2016 Химиотерапия в ФНКЦ пока еще продолжается. Есть улучшение, частичный ответ на лечение: одни очаги сократились, другие исчезли. В конце января химиотерапия будет продолжена.

25.12.2015 Вчера зрителями Пятого канала на лечение Максима было перечислено 23 479 003 рубля. Это превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям, спасибо!

24.12.2015 Сегодня в рамках акции «День добрых дел» на Пятом канале про Максима вышел сюжет.

23.12.2015 Диагноз Максиму поставили, когда ему был всего один месяц. На плановом УЗИ врачи обнаружили образование в забрюшинной области. По результатам биопсии Максиму диагностировали нейробластому. Мальчик получил один курс химиотерапии по месту жительства, а на дальнейшее лечение его направили в Центр детской гематологии имени Димы Рогачёва.

Теперь, после длительного лечения химиотерапией, Максиму нужна сложная операция по удалению опухоли. Её можно провести только за рубежом. Максима ждут в Германии, в университетской клинике города Тюбинген, где врачи готовы осмотреть мальчика и в скорейшем времени прооперировать. Лечение Максима будет стоить 5 600 000 рублей. Это огромная сумма для семьи, поэтому мы просим вас помочь Максиму.

В рамках проекта «Зарубежное лечение» мы объявляем сбор средств для Максима.