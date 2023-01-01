25.04.2019 Даня прошел повторную операцию в Германии, химиотерапию и лучевую терапию. Состояние стабильное.

30.08.2018 Два года у Дани все было отлично. Но, к сожалению, недавно обнаружились признаки продолженного роста опухоли, и мальчик сейчас снова в больнице: врачи обследуют его, чтобы решить, как лечить Даню дальше.

21.06.2016 Операция прошла успешно, Даня уже вернулся в Москву. Самочувствие хорошее, очагов опухоли не выявлено, так что дальнейшее лечение сейчас не нужно. Даню выписали домой. На контроль - в июле.

23.05.2016 Даня выписался из ФНКЦ. Сейчас, однако, он с бабушкой в Германии. У него обнаружено нарушение работы почек, и профессор, ранее оперировавший Даню, принял решение провести дополнительную операцию по реконструкции почечной артерии и установке постоянного стента. Пока Даню готовили к операции, у него началась ветрянка, и две недели он находился на карантине. Операция состоится завтра.

15.03.2016 Даня чувствует себя хорошо. Планируется очередная поездка в Германию - для контрольного обследования и послеоперационных манипуляций.

20.02.2016 Даня на днях вернулся в ФНКЦ после операции в Германии. Операция прошла успешно. Сегодня у малыша начался очередной курс химиотерапии. Мальчик чувствует себя хорошо, появился аппетит.

21.01.2016 Данилу позавчера провели первую операцию на одной почке. Операция прошла очень успешно. Врачи довольны: на деле с этой почкой дела оказались лучше, чем они видели на снимках. Сегодня операция на второй почке. В ближайшее время ждем информации по ее итогам.

14.01.2016 Сегодня Дане в Германии проводят запланированную операцию. Удачи!

01.01.2016 Мы закрываем сбор средств для Дани. Зрители 5 канала пожертвовали на лечение мальчика 28 752 253 рублей! Спасибо!

31.12.2015 Сегодня в рамках акции «День добрых дел» на Пятом канале про Даниила вышел сюжет.

30.12.2015 Злокачественную опухоль почек — нефробластому — у Даниила обнаружили в августе на УЗИ. Первое время он лечился по месту жительства, а потом его направили в Москву, в Центр детской гематологии им. Димы Рогачёва. Даня получает необходимую предоперационную химиотерапию и готовится к удалению опухоли. Сложную операцию нужно делать в Германии — в университетской клинике города Тюбинген. Немецкие врачи уже изучили историю болезни мальчика, и в скором времени ждут его на операцию. На лечение необходимо 8 000 000 рублей.

В рамках проекта «Зарубежное лечение» мы открываем сбор средств для Даниила.