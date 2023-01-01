22.03.2018 По словам мамы, у Сережи всё хорошо. На данный момент находятся на реабилитации, в городе Чехове в центре «Русское поле». Мальчику там очень нравится, принимает участие во всем: носится, бегает, играет. Серёжа готовится к школе, ходит на подготовительные курсы, осенью пойдет в первый класс.

14.04.2016 Сережа выписан домой на поддерживающую терапию. Ждем его также на реабилитацию в центре «Русское поле».

16.03.2016 Сережа чувствует себя неплохо, у него сохраняется ремиссия. Мальчик продолжает получать химиотерапию по протоколу, инфекционных проблем на данный момент нет. На завтра запланировано очередное введение «Эрвиназы».

16.02.2016 Сережа в стабильном состоянии. Мальчик уже прошел полкурса лечения «Эрвиназой». Ему лучше, инфекционных проблем нет, но настроение иногда портится на фоне приема гормонов.

22.01.2016 Мы закрываем сбор средств для Серёжи, телезрители Пятого канала пожертвовали 28 842 337 рублей! Огромное спасибо, собранные деньги помогут многим подопечным фонда!

21.01.2016 Сегодня в рамках акции «День добрых дел» на Пятом канале про Серёжу вышел сюжет.

20.01.2016 Серёжа заболел в сентября 2015 года: сначала появилась бледность, а вскоре начала подниматься температура. Врач направил на анализ крови, после чего мальчика госпитализировали с подозрением на лейкоз. В больнице Улан-Удэ диагноз подтвердился, и Сережа начал лечение. Результат был хорошим, самочувствие и анализы стали намного лучше, однако внезапно у Серёжи возникла острая аллергическая реакция на основные препараты химиотерапии - «Аспарагиназу» и «Онкаспар». Серёжу направили в Федеральный центр детской онкологии и гематологии им.Д.Рогачева для коррекции терапии. Врачи считают, что сейчас мальчику необходим зарубежный препарат, не зарегистрированный в России — «Эрвиназа». Стоимость курса лечения составляет 3 187 000 рублей.

В рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы открываем сбор средств для Серёжи.