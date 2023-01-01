22.12.2017 Состояние стабильное, наконец-то улучшение в состоянии сердца (по данным последней эхокардиограммы) и нормализация питания. Но лекарства пока еще надо принимать.

Мохаммад выписан!

22.11.2017 Проблемы прежние, включая перикардит и почечную недостаточность, однако самочувствие в целом неплохое.

08.11.2017 Осложнения прежние: перикардит с хронической сердечной недостаточностью, почечная недостаточность, задержки восстановления иммунитета, нутритивная недостаточность. Ребенок продолжает получать плановое лечение.

09.10.2017 После трансплантации прошло более полутора лет, но Мохаммад все никак не может полностью восстановиться. Сейчас основная проблема - почечная недостаточность, мальчика необходимо обследовать. Сохраняется также сниженный иммунитет, нутритивная недостаточность.

04.09.2017 Состояние стабильное. Есть жалобы на снижение аппетита, а также признаки инфекционных проблем - энтероколита (воспаления кишечника).

21.07.2017 Помимо снижения иммунитета, гидроперикардита и нутритивной недостаточности, прибавилось еще и почечное поражение неизвестного происхождения. Тем не менее мальчик чувствует себя неплохо.

20.06.2017 Осложнения все те же. Продолжается контроль жидкости в перикарде. Мохаммаду нужна консультация кардиохирурга: возможно, придется оперироваться.

26.05.2017 Проблемы все те же: гидроперикардит, энтероколит. В связи с возможным течением скрытого инфекционного процесса усилена антибактериальная терапия.

25.04.2017 Мохаммад чувствует себя неплохо. Но сохраняются посттрансплантационные проблемы - гидроперикардит, пневмония, энтероколит. Планируется продолжение иммуносупрессивной терапии и профилактики инфекций.

07.04.2017 Мохаммад долгое время наблюдался в отделении трансплантации, сегодня переведен обратно в детскую гематологию. Чтобы оценить состояние сердца и легких, запланирована компьютерная томография.

16.03.2017 Состояние мальчика стабильное, без тенденции к ухудшению. Запланирована консультация кардиолога. Так как иммунитет после трансплантации полностью не восстановился, показана терапия высокодозным иммуноглобулином.

03.03.2017 Мохаммад чувствует себя неважно: повышение артериального давления, ухудшение перикардита. Поэтому мальчик возвращается из дневного стационара в круглосуточный.

13.02.2017 Состояние стабильное, есть медленное улучшение: Мохаммад стал активнее, повысился аппетит. Терапия пока продолжается в полном объеме.

18.01.2017 Сохраняются воспалительные проблемы: перикардит, энтероколит, пневмония. Продолжается терапия.

09.01.2017 Состояние стабильное. Мальчик принимает гормоны, антибиотики и другие препараты для лечения и профилактики инфекций.

20.12.2016 Основная проблема - воспаление перикарда (сердечной сумки). Причины, вероятно, иммунные, а не инфекционные. Нужна противовоспалительная терапия.

12.12.2016 Мохаммад побывал в реанимации: у него развилась двусторонняя пневмония. На фоне интенсивной терапии антибиотиками удалось добиться улучшения, и сейчас мальчик в отделении онкогематологии.

16.11.2016 Состояние улучшилось, мальчик переведен в стационар кратковременного лечения.

27.10.2016 Особых изменений в состоянии нет. Потихоньку снижаются дозы гормонов, а после контрольного обследования, если все будет хорошо, планируется постепенная отмена антибиотиков.

07.10.2016 Пневмония и энтероколит потихоньку проходят, с почками тоже становится лучше. Правда, есть новая проблема: перикардит (воспаление сердечной оболочки), по этому поводу также получает терапию. Чувствует себя малыш хорошо, даже стал с мамой выходить в холл и участвовать в разных мероприятиях.

02.09.2016 У Мохаммада энтероколит (воспаление кишечника), который хорошо поддается лечению антибиотиками, и пневмония - здесь пока не удалось добиться серьезного улучшения. Мальчик получает иммуноглобулины и клеточную терапию донорскими лимфоцитами.

19.08.2016 У Мохаммада было резкое ухудшение состояния, мальчика срочно госпитализировали в отделение трансплантации. Судя по всему, речь идет об инфекции, тем более что терапия антибиотиками практически сразу привела к улучшению анализов. Лечение продолжается.

06.07.2016 Все относительно неплохо, но иммунитет по-прежнему резко снижен. Мохаммаду нужна терапия иммуноглобулинами.

10.06.2016 Мохаммад чувствует себя неплохо, ситуация с кишечником улучшилась. Сейчас получает много лекарств, которые должны помочь избежать инфекционных осложнений, а также иммуносупрессивную терапию.

16.05.2016 Пока у Мохаммада не все наладилось: кишечное воспаление, дефицит веса, риск инфекций. Но удалось достичь небольшого улучшения: воспаление уже не такое острое, температуры последние три дня нет.

19.04.2016 Иммуносупрессивную терапию пришлось поменять из-за риска почечной токсичности. В остальном Мохаммад чувствует себя хорошо, выезжает с мамой на коляске по больнице, очень любит смотреть мультики. Трансплантат функционирует нормально.

15.03.2016 После трансплантации пока остается повышенный риск инфекций и РТПХ, но в целом Мохаммад чувствует себя хорошо. Было кишечное воспаление, однако с помощью лекарств удается с ним справиться.

01.02.2016 Проведена трансплантация от неродственного донора. Состояние пока тяжелое, болит живот, что почти неизбежно в этот период. Мальчик получает все необходимые лекарства и переливания тромбоцитов.

24.01.2016 Мы закрываем сбор средств для Мохаммада. Вчера зрителями телеканала НТВ на лечение мальчика было пожертвовано 4 739 071 рубль. Это превышает необходимую сумму, а это значит, мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

23.01.2016 Сегодня на телеканале НТВ про Мохаммада вышел сюжет.

22.01.2016 С конца 2014 года Мохаммад часто болел: мальчик не раз лежал в инфекционном отделении местной больницы, но температура, слабость возвращались снова и снова. А в мае 2015 года у Мохаммада сильно воспалились лимфоузлы и его госпитализировали в педиатрическое отделение. А оттуда с подозрением на лимфому — в Центр детской гематологии имени Димы Рогачёва. В Москве врачи диагностировали Мохаммаду гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз и положили мальчика на лечение.

В ФНКЦ Мохаммад получил несколько блоков необходимой терапии. Чтобы получить шанс на окончательное выздоровление, он нуждается в трансплантации костного мозга. Врачи провели процедуру типирования сестёр Мохаммада, но, к сожалению, девочки в качестве доноров не подходят. Поэтому донора для Мохаммада ищут в специальном международном регистре. Процедура поиска и активации донора для мальчика стоит 1 600 000 рублей. У многодетной семьи из Владимира таких средств на лечение нет.

Поэтому в рамках проекта «Поиск и активация донора костного мозга» мы объявляем сбор средств для Мохаммада.