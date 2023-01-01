11.02.2016 Дорогие друзья, у нас вновь горе. Вчера умер Али Устраханов.

У Али после пересадки костного мозга развились тяжелые осложнения. с которыми врачи боролись больше полугода. Иногда мальчику становилось получше, но последние один-два месяца были очень тяжелыми. Отеки, мучительный стоматит и, главное, упорная пневмония, которую было очень сложно лечить. Мальчика было все труднее дышать, и в конце концов организм не выдержал.

Вылечить Али не удалось. Но мы благодарны всем, чья помощь дала возможность использовать все шансы на его спасение.

Светлая память. Сил родителям.

05.02.2016 Мы закрываем сбор средств для Али, благодаря телезрителям Пятого канала было собрано 19 888 743 рубля! Спасибо! Помощь смогут получить и другие подопечные фонда.

04.02.2016 Сегодня в рамках акции «День добрых дел» на Пятом канале про Али вышел сюжет.

03.02.2016 До 9 лет Али никогда не жаловался на здоровье, много занимался спортом, особенно плаваньем и футболом. Осенью 2010 года у него стали появляться нарывы на теле, и мама отвела его к врачу. После анализа крови мальчика госпитализировали в гематологическое отделение Морозовской больницы, где у него диагностировали апластическую анемию.

Долгое время Али получал иммуносупрессивную терапию, однако справиться с болезнью с помощью лекарств не получилось. Шанс на выздоровление давала только пересадка костного мозга. В июне 2015 года в Центре детской гематологии им.Д.Рогачева Али провели трансплантацию от неродственного донора, однако эта процедура вызвала у мальчика тяжелые осложнения. Чтобы справиться с ними, Али необходимы дорогие зарубежные препараты «Фоскавир» и «Синагис», не зарегистрированные в России.

В рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы открываем сбор средств для Али.