28.10.2022 Огромное горе, совершенно неожиданное для всех. Позавчера внезапно умер Глеб Мельник. Ему было шестнадцать лет.

Глеб пережил очень много. Лейкоз. Ранний рецидив. Осложнения. Тяжелейшие психологические проблемы. Но ему и маме удалось все преодолеть. И не так давно казалось, что все должно быть хорошо: Глеб учился, приезжал на проверки, врачи были довольно его состоянием. И вдруг буквально за один день все изменилось: мальчику резко стало плохо, температура поднялась до сорока, Глеба отвезли в реанимацию, и вскоре его не стало. Пока еще даже точно не известно, что именно произошло...

Прощай, наш храбрый и мужественный друг.

Светлая память. Сил близким.

12.12.2018 Глебу срочно понадобился иммуноглобулин «Октагам» для профилактики вирусных инфекций. Его стоимость 350 576 рублей. Лекарство было оплачено из средств, собранных в ходе акции «Благотворительность вместо сувениров»-2018.

30.08.2017 Мы закрываем сбор средств для Глеба, вся необходимая сумма собрана, спасибо!

В августе Глеба наконец-то отпустили домой - правда, всего на месяц, дольше пока не получается. Терапию прерывать нельзя, дома Глеб принимает лекарства.

01.08.2017 У Глеба реакция «трансплантат против хозяина» (РТПХ) с поражением кишечника. Лекарства не дали нужного эффекта, поэтому мальчику назначили процедуры фотофереза. Однако в больнице сейчас нет расходных материалов, необходимых для проведения этой процедуры. Их стоимость составляет 617 000 рублей. В рамках проекта «Медицинские расходные материалы» мы объявляем сбор средств для Глеба.

23.06.2017 У Глеба все-таки пневмония, резкая активизация цитомегаловирусной инфекции. Получает высокодозную иммуносупрессивную терапию.

08.06.2017 Глеб лихорадит - возможно заразился от мамы. Сохраняется тромбоз. В целом, однако, самочувствие неплохое, по РТПХ есть небольшие улучшения. Мальчик скучает. Ждет возможности выйти на улицу гулять.

30.05.2017 Мы закрываем сбор средств для Глеба, вся недостающая сумма была собрана с помощью благотворительного забега юристов Legal Run 2017. Спасибо!

05.05.2017 Была пневмония смешанной этиологии, Глеб не лихорадил, а только кашлял. Сейчас улучшение, хрипов в легких нет. РТПХ остается. Фотоферез проводится. Глеб очень поправился на гормональной терапии, но сейчас она уже отменена. Мальчик такой же общительный. Очень обрадовался возвращению мамы. Сейчас Глеб нуждается в терапии противогрибковым препаратом «Микамин» стоимостью 609 000 рублей. В рамках проекта «Противогрибковая терапия» мы объявляем сбор средств для Глеба.

05.04.2017 Глебу предписаны процедуры фотофереза, в планах они не менее чем на полгода. На смену маме ухаживать за мальчиком приехала бабушка Глеба. Неделю назад Глеб с мамой ездили на съемки фильма по приглашению Марины Александровой. Ему очень понравилось.

06.03.2017 После перерыва Глебу возобновили фотоферез, что улучшило состояние кожи. Что касается психологического состояния, Глебу очень нужны положительные эмоции, об этом говорят и врачи. Мальчика и маму порадовал видеопривет от актрисы Марины Александровой, теперь Глеб ждет обещанной экскурсии на съемочную площадку. А вот после просмотра фильмов-"ужастиков" ребенок тревожится.

08.02.2017 Самочувствие и настроение — по-разному. Во время перерыва в лечении у Глеба снова активизировалась реакция «трансплантат против хозяина», так что пришлось повысить дозы лекарств. На днях возобновятся процедуры фотофереза. Глебу очень важно общение в интернете, так что сейчас волонтеры ликвидируют поломку его ноутбука и стараются обеспечить мальчику доступ в сеть. А главная новость — Глеб начал сам ходить!

18.01.2017 Перед Новым годом Глеба выписали домой на перерыв в лечении. Лечащий врач готова была продлить эти каникулы до 14 февраля, но Глеб стал плохо себя чувствовать и вернулся с мамой в больницу. Врачи взяли у него все необходимые анализы.

12.12.2016 Обнаружена цитомегаловирусная инфекция, назначено лечение. Сохраняется РТПХ. Были серьезные проблемы с поражением лицевого нерва и мучительным зудом, с трудом удалось от них избавиться, осталось только сужение правой глазной щели. Но есть и положительные моменты: нормализовались тромбоциты, улучшилась работа кишечника, можно постепенно отменять антибиотики. Доктора обещают 28 декабря выписать Глеба на пару недель домой.

11.11.2016 Глеб держится молодцом. Ему лучше, нормализовался аппетит, но главное, что появились радости и интересы. Недавно в РДКБ он занял первое место на олимпиаде по русскому языку и был очень доволен. Если все будет хорошо, врачи даже отпустят Глеба на новогодние праздники домой, и для него это, конечно, важный стимул поправляться. Основная проблема - после долгого и очень тяжелого лечения Глеб пока не может вставать на ноги даже после курса лечебной физкультуры. Продолжаются процедуры фотофереза для лечения РТПХ.

17.10.2016 Улучшение, хоть и медленное, продолжается. Глеб сам ест, прибавляет в весе, кишечная РТПХ еще есть, но проявлений уже меньше. Улучшилось и настроение. По основному заболеванию ремиссия сохраняется, показатели крови в норме. Химеризм донорский.

15.09.2016 У Глеба сохраняются проблемы с РТПХ. Улучшение есть, но медленное, поэтому страдает и настроение. Кроме того, у мальчика нет аппетита, он очень истощен. По лейкозу все в порядке.

12.08.2016 Глебу наконец-то лучше - и физически, и морально. Мальчика перевели в палатное отделение трансплантации. Иногда к Глебу заглядывают волонтеры, порисовать или поиграть в настольные игры, и маме тоже стало легче. Очень помогают процедуры фотофереза, кожа очищается от проявлений РТПХ, но лечение предстоит еще долгое: ведь поражены и слизистые оболочки, и кишечник. Инфекционные проблемы разрешились. Донорский костный мозг функционирует нормально.

15.07.2016 Глеб по-прежнему в сложном психологическом состоянии: мальчик с мамой крайне измучены болезнью. Остаются проблемы с РТПХ и инфекциями. Начаты процедуры экстракорпорального фотофереза, но это очень длительное лечение.

10.06.2016 Глеб в полной ремиссии, чувствует себя намного лучше, но психологически крайне подавлен. Им с мамой сейчас нелегко.

04.05.2016 Мы закрываем сбор средств для Глеба. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!

08.04.2016 У Глеба много осложнений после гаплотрансплантации. Чтобы справиться с ними, он получает интенсивную терапию. Сейчас ему необходим эффективный противогрибковый препарат «Микамин» стоимостью 632 372 рубля. В рамках проекта «Противогрибковая терапия» мы объявляем сбор средств для Глеба.

16.03.2016 Глебу уже провели гаплотрансплантацию с использованием препарата «Тепадина». Теперь надо ждать приживления донорского костного мозга.

14.03.2016 Мы закрываем сбор средств для Глеба, вся необходимая сумма собрана, спасибо!

04.03.2016 Врачи планируют провести Глебу трансплантацию костного мозга, донором станет мама мальчика. Сейчас у Глеба предтрансплантационный период: ему необходимо пройти этап кондиционирования, для которого нужен специальный противоопухолевый препарат «Тепадина» стоимостью 403 200 рублей.

В рамках проекта «Противоопухолевая терапия» мы объявляем сбор средств для мальчика.

18.02.2016 Мы закрываем сбор средств для Глеба, вся необходимая сумма собрана, спасибо!

10.02.2016 У Глеба острый миелобластный лейкоз. Мальчик болеет с апреля 2015 года: у него поднялась и долго не снижалась температура. Анализ крови показал, что уровень лейкоцитов чуть ли не в десять раз выше нормы, так что Глеба госпитализировали в больницу в Уфе, а спустя несколько месяцев перевели в Москву, в Российскую детскую клиническую больницу. Началась химиотерапия, болезнь сначала отступила, а потом снова вернулась. Теперь Глеб готовится к пересадке костного мозга от мамы. В этот период для него особую опасность представляют любые инфекции, ведь иммунитета у мальчика сейчас практически нет. Для защиты от грибковых инфекций ему необходим препарат «Вифенд» стоимостью 96 360 рублей.

В рамках проекта «Противогрибковая терапия» мы объявляем сбор средств для Глеба.