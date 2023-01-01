17.11.2016 Начата поддерживающая терапия, Асхаб выписывается под наблюдение врачей по месту жительства. Ремиссия сохраняется, все хорошо.

01.06.2016 Асхаб выписан домой до конца июня, потом вернется для продолжения лечения. Все хорошо.

23.05.2016 Асхаб продолжает лечение, борется с инфекциями. В целом все неплохо.

14.04.2016 Продолжается химиотерапия с «Эрвиназой». Все неплохо, но есть вялость и зуд кожи - вероятно, в связи с печеночной токсичностью терапии, поэтому мальчик получает гепатопротекторы.

03.03.2016 Состояние мальчика стабильное, самочувствие не страдает, настроение хорошее. Продолжается терапия с «Эрвиназой». У Асхаба наблюдается инфекционное осложнение, грибковая пневмония, но лекарства помогают с ней справиться.

16.02.2016 Мы закрываем сбор средств для Асхаба. Вчера зрителями телеканала НТВ на лечение мальчика было перечислено 3 833 134 рубля. Это превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

15.02.2016 Сегодня на телеканале НТВ про Асхаба вышел сюжет.

14.02.2016 Асхабу исполнилось два года, когда мама заметила, что он стал очень бледным, начал быстро уставать. Врач в поликлинике помочь не смог, малышу становилось все хуже и хуже, и в июле 2015 года его госпитализировали в больницу г. Грозного, а затем перевели в Москву, в Центр детской онкологии и гематологии им.Д.Рогачева. У мальчика диагностировали острый лимфобластный лейкоз.

На химиотерапию организм Асхаба первоначально отреагировал так, как надо: анализы стали лучше, болезнь отступала. Однако затем у него возникла острейшая реакция на основной препарат терапии, «Онкаспар». Врачи считают, что сейчас мальчику необходим зарубежный аналог, препарат, не зарегистрированный в России, — «Эрвиназа». Стоимость курса лечения составляет 3 262 500 рублей.

В рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы открываем сбор средств для Асхаба.