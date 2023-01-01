15.03.2017 Юлдуз жалуется на сохранение болей в животе, усиливающихся после еды, на боль в правой ноге, планируется выполнение МРТ таза и тазобедренных суставов. Учитывая наличие инфекционных осложнений, решено начать постепенное снижение иммуносупрессивной терапии. Юлдуз снова назначен препарат «Хумира».

28.02.2017 Юлдуз чувствует себя неважно из-за болей в животе, девочка практически не ест. Получает противомикробную и противогрибковую профилактику.

03.02.2017 Состояние Юлдуз тяжелое по основному заболеванию, а также за счет течения инфекционных процессов у девочки развился панариций. Продолжена плановая терапия, получает препарат «Хумира».

29.09.2016 У Юлдуз сохраняется вторичный иммунодефицит с поражением желудочно-кишечного тракта, девочку беспокоят боли в животе, требующие дополнительного обезболивания. Юлдуз получает иммуносупрессивную терапию, отмечается течение инфекционного процесса с очагом инфекции в виде энтероколита. Лечится «Октагамом».

23.06.2016 Юлдуз планово поступила в Центр для проведения обследования и лечения. В межгоспитальный период девочка жаловалась на периодические боли в животе.

16.05.2016 Юлдуз выписана домой, будет находится под контролем врачей по месту жительства.

08.04.2016 Юлдуз чувствует себя неплохо, видимых очагов инфекции нет.

14.03.2016 Юлдуз пока еще не всегда хорошо себя чувствует: порой бывают боли и подъемы температуры. Но зато ей удалось отметить свой десятый день рождения в компании любимого артиста - Марка Тишмана! И это, конечно, дало ей невероятный заряд радости и бодрости.

16.02.2016 Мы закрываем сбор средств для Юлдуз. Вчера зрителями телеканала ТВ Центр на лечение девочки было перечислено 3 640 709 рублей. Это превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

15.02.2016 Сегодня на телеканале ТВ Центр про Юлдуз вышел сюжет.

14.02.2016 В мае 2014 года Юлдуз заболела ангиной. Обычное лечение не давало результатов, поэтому врачами были проведены дополнительные обследования, и анализ крови показал очень плохие результаты. Девочку сразу же направили в Москву, в Центр детской гематологии имени Димы Рогачёва, где ей диагностировали острый миелобластный лейкоз.

На новогодних праздниках Юлдуз в первый раз отпустили домой. До этого она 1,5 года получала активное лечение: блоки «химии», сопроводительную терапию. Девочка перенесла трансплантацию костного мозга, из-за низкого иммунитета её постоянно беспокоили различные осложнения. Сейчас у девочки очередной непростой этап терапии, в ходе которой ей нужно принимать противовоспалительные препараты. За последние годы появился ряд высокоэффективных лекарств именно для лечения воспалительных синдромов, один из них — не зарегистрированный в России «Кинерет». Его стоимость 928 000 рублей. В рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы объявляем сбор средств для Юлдуз.