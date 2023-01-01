23.05.2016 Аделию выписали домой. Переливания крови не нужны, инфекционных проблем нет, но пока еще для поддержания показателей крови девочке обязательно нужны лекарства «Энплейт» и «Неуластим».

15.04.2016 С января переливания крови не нужны. Аделия чувствует себя хорошо, инфекционных проблем нет. Но пока хорошие показатели крови держатся только на лекарствах, а при их отмене постепенно снижаются.

17.03.2016 Есть частичный ответ на лечение, переливания крови уже не проводятся, но необходима лекарственная стимуляция выработки некоторых клеток. Инфекционных проблем нет.

03.03.2016 Мы закрываем сбор средств для Аделии, вся необходимая сумма собрана, спасибо!

16.02.2016 У Аделии апластическая анемия, её костный мозг перестал вырабатывать основные клетки крови. Девочка лечится в Российской детской клинической больнице. Пока врачи пробуют вылечить ребёнка лекарством «Атгам», позволяющим как бы «перезапустить» работу костного мозга. Чтобы во время этого лечения Аделия не заболела грибковой пневмонией, ей нужен препарат «Вифенд», в больнице его нет. Лекарство стоит 124 000 рублей.

В рамках проекта «Противогрибковая терапия» мы объявляем сбор средств для Аделии.