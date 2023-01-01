02.03.2017 Год после трансплантации. Иммунитет пока еще снижен, но в целом все неплохо.

20.04.2016 Донорский костный мозг функционирует нормально, переливания крови не нужны, химеризм донорский. Илья выписан домой.

11.04.2016 Пока состояние тяжелое: еще не нормализовался иммунитет, есть риск инфекций и РТПХ. Но понемногу идет восстановление.

10.03.2016 Трансплантация Илье уже проведена, наметились признаки приживления донорского костного мозга. Несколько повышена температура, но, в общем, пока все идет по плану.

26.02.2016 Мы закрываем сбор средств для Ильи. Вчера зрителями Пятого канала на лечение мальчика было перечислено 25 128 247 рублей. Это намного превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

25.02.2016 Сегодня в рамках акции «День добрых дел» на Пятом канале про Илью вышел сюжет.

24.02.2016 Илья лечится от первичного иммунодефицита в Центре детской гематологии им. Димы Рогачёва (ФНКЦ) с августа 2015 года. Проблемы со здоровьем у него начались в двухлетнем возрасте. Сначала ему диагностировали юношеский артрит, а позже — язвенный колит. Но мальчик получал необходимое лечение, и его состояние было стабильным. А когда прошлым летом у него начались сильные обострения по обоим заболеваниям, да и общее самочувствие Ильи было плохим, мальчика госпитализировали в ФНКЦ на дообследование, где ему и поставили диагноз — первичный иммунодефицит.

Сейчас Илья получает всю необходимую терапию в ФНКЦ, однако единственным эффективным методом лечения для него является трансплантация костного мозга. Подходящих родственных доноров у него нет, поэтому придётся обратиться к специальному международному регистру. Процедура поиска и активации донора для Ильи стоит 2 125 000 рублей.

В рамках проекта «Поиск и активация донора костного мозга» мы объявляем сбор средств для мальчика.