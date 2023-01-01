12.04.2017 У мальчика всё по плану: продолжает поддерживающую терапию, стабильная ремиссия.

07.06.2016 Мальчик полностью прошел курс терапии с «Эрвиназой» и выписался домой на поддерживающую терапию. Все хорошо.

19.04.2016 Никита получил 7 введений «Эрвиназы», это почти половина курса. Но мальчик подхватил вирусную инфекцию, и введение химиопрепаратов было приостановлено. Продолжение планируется со следующей недели.

18.03.2016 Вчера зрителями Пятого канала на лечение Никиты было перечислено 24 157 649 рублей. Это намного превышает необходимую мальчику сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

17.03.2016 Сегодня в рамках акции «День добрых дел» на Пятом канале про Никиту вышел сюжет.

16.03.2016 Никита болеет с лета 2015 года, у него острый лимфобластный лейкоз. Сейчас мальчик проходит лечение в отделении химиотерапии Воронежской больницы. Ему уже провели несколько курсов «химии», но во время последнего у него появилась аллергическая реакция на один из химиопрепаратов — «Аспарагиназу». Дальнейшая терапия этим препаратом невозможна, но и прерывать лечение нельзя. Единственным способом остаётся заменить «Аспарагиназу» на другое лекарство — «Эрвиназу». Эти препараты очень похожи своим воздействием на опухолевые клетки, но их вырабатывают разные бактерии. «Эрвиназа» не зарегистрирована в России, на курс для Никиты необходимо 3 500 000 рублей.

В рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы объявляем сбор средств для Никиты.