10.04.2017 Сейчас Андрей находится дома. В марте, в ходе поездки в Санкт-Петербург, ПЭТ показала очень хорошие результаты. Теперь мальчику предстоит курс лучевой терапии в Краснодаре, а затем каждые 3 месяца приезжать на контроль в петербургскую клинику. Успехов!

09.03.2017 Андрей послезавтра выезжает с мамой в Санкт-Петербург на ПЭТ-КТ и продолжение лечения. До этого времени возможности выехать не было, и снова по семейным обстоятельствам: у Андрея месяц тяжело болела сестра, лежала в больнице.

10.02.2017 У Андрея были очень тяжелые семейные обстоятельства, две смерти среди близких людей, и в январе мальчик не возобновлял терапию. Но, поскольку результаты предшествующего лечения были хорошими, врачи сочли возможным перенести контрольное обследование и продолжение терапии на февраль.

13.12.2016 У мальчика всё неплохо. Ему решили сделать перерыв в лечении для отдыха. ПЭТ-КТ и продолжение лечения перенесли на январь.

09.11.2016 Очередные введения «Опдиво» Андрею назначены на 10 и 24 ноября. После этого будет контрольная ПЭТ-КТ, и на декабрь планируется начало очередного блока химиотерапии. Мальчик чувствует себя нормально, анализы хорошие, выходит на прогулки.

10.10.2016 Мальчик получает терапию препаратом «Опдиво», 13 октября будет уже третье введение. Чувствует себя отлично, никаких побочных эффектов нет. Об эффективности говорить пока рано: по планам врачей после шестого введения будет контрольная ПЭТ-КТ, дальше терапия продолжится.

13.09.2016 Андрей сейчас находится в Санкт-Петербурге. Врачи решили вновь сменить терапию и попробовать использовать препарат «Опдиво» (ниволумаб). На 15 сентября назначено первое введение.

15.08.2016 Мальчик с мамой прибыли в Санкт-Петербург на консультацию. Врачи в ближайшие дни будут решать, как лечить Андрея дальше.

21.07.2016 К сожалению, последнее обследование показало, что лечение с использованием «Адцетриса» не дало ожидаемого результата. Сейчас Андрей отдыхает дома, на 13 августа планируется поездка в Санкт-Петербург в клинику, а пока врачи рассматривают возможность применения других препаратов.

23.05.2016 Андрей находится в Санкт-Петербурге под наблюдением врачей, живет на съемной квартире, чувствует себя хорошо. На сегодня ему сделали уже четыре введения «Адцетриса». Следующие два запланированы на июнь. Врачи хотят избежать трансплантации, поэтому планируют добавлять к терапии и другие препараты.

01.04.2016 Мы закрываем сбор средств для Андрея. Вчера зрителями Пятого канала на лечение мальчика было перечислено 22 326 033 рубля. Это намного превышает необходимую сумму, значит, мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

31.03.2016 Сегодня в рамках акции «День добрых дел» на Пятом канале про Андрея вышел сюжет.

30.03.2016 У Андрея болезнь Ходжкина. Диагноз мальчику поставили в феврале 2015 года. Он уже получил шесть блоков химиотерапии. Сначала лечение помогло, но через какое-то время болезнь начала прогрессировать. Сейчас Андрей лечится в Санкт-Петербурге, в НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М.Горбачевой.

Андрею необходима трансплантация костного мозга, но перед этом он обязательно должен войти в ремиссию. Стандартная химиотерапия уже не помогает, поэтому врачи назначили мальчику американский препарат «Адцетрис». На девять курсов лечения необходимо 5 240 000 рублей. Это огромная сумма для семьи. Поэтому в рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы объявляем сбор средств для Андрея.