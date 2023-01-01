22.08.2016 Залина в ремиссии. Врачи считают, что нужно дополнительное обследование на инфекции. Но мама девушки очень попросила выписать их домой, чтобы Залина продолжала терапию в больнице по месту жительства. Врачи дали ей все необходимые рекомендации.

19.07.2016 Терапия с «Эрвиназой» продолжается, все идет по плану, но иногда болят колени. Ортопед сказал, что, возможно, даже придется некоторое время носить ортезы. В остальном все неплохо.

25.05.2016 Залина в ремиссии, проходит этап терапии, который называется консолидацией. Есть некоторые проблемы с обострением вирусной инфекции, в остальном все в порядке.

20.04.2016 Терапия продолжается по плану. Все стабильно, Залина чувствует себя неплохо.

04.04.2016 Мы закрываем сбор средств для Залины. Вчера зрителями НТВ на лечение девочки было перечислено 8 888 750 рублей. Это превышает необходимую сумму, а это значит, мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

03.04.2016 Сегодня на телеканале НТВ про Залину вышел сюжет.

02.04.2016 У Залины острый лимфобластный лейкоз. Первые симптомы болезни появились осенью 2014 года. Сначала девочка лечилась в больнице по месту жительства, а потом ее направили на дообследование и определение дальнейшей тактики лечения в Москву, в Центр детской гематологии им. Димы Рогачёва (ФНКЦ)

Залина получает в ФНКЦ лечение, дополнительную противогрибковую терапию для решения инфекционных проблем. Но сейчас лечение пришлось прервать: у Залины появилась сильная аллергическая реакция на один из препаратов химиотерапии. Для продолжения лечения ей нужен препарат «Эрвиназа» — лекарство, не зарегистрированное в России. На курс для девочки необходимо 4 100 000 рублей. В рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы объявляем сбор средств для Залины.