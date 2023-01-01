25.09.2017 Лечение завершено, девочка в ремиссии, все нормально.

20.06.2016 Даша выписалась на поддерживающую терапию. Все хорошо.

23.05.2016 Терапия консолидации с «Эрвиназой» пока продолжается, все идет по плану. Даша очень не любит лечиться, но когда все уколы и капельницы заканчиваются, она с хохотом бегает по коридору, катается на машинке, в тележке или просто на бабушке.

15.04.2016 Мы закрываем сбор средств для Даши. Вчера зрителями Пятого канала на лечение девочки было пожертвовано 18 266 678 рублей! Это намного превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

14.04.2016 Сегодня в рамках акции «День добрых дел» на Пятом канале про Дашу вышел сюжет.

13.04.2016 Даша заболела в сентябре 2015 года, у нее обнаружили острый лимфобластный лейкоз. В тяжелом состоянии малышка поступила в Московский областной онкологический диспансер.

Девочке провели несколько курсов химиотерапии по стандартному протоколу, анализы крови стали лучше. Но в феврале 2016 года у Даши возникла сильнейшая аллергическая реакция - анафалактический шок на основной препарат химиотерапии, «Аспарагиназу». Больше использовать этот препарат нельзя, но лечение необходимо продолжать. Для этого «Аспарагиназу» надо заменить на аналог, «Эрвиназу».

К сожалению, «Эрвиназа» не зарегистрирована в России, а значит, ее использование не оплачивается из бюджета. Это дорогой препарат, на курс лечения Даше необходимо 6 упаковок общей стоимостью 2 000 000 рублей.

В рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы объявляем сбор средств для Даши.