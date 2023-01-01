03.07.2017 Мальчик приезжал на обследование в реабилитационный центр «Русское поле». Состояние стабильное, Савелий в ремиссии.

03.03.2017 В целом все хорошо, однако сохраняется сниженный иммунитет после трансплантации, поэтому Савелий постоянно получает лекарства для профилактики инфекций.

04.07.2016 Савелий чувствует себя неплохо, проявлений острой РТПХ нет, трансплантат функционирует, химеризм донорский. Малыш выписан из больницы и будет получать необходимую терапию дома.

13.06.2016 Савелий получил клеточную терапию - вливание донорских лимфоцитов. Из проблем осталась цитомегаловирусная инфекция, и мальчик сейчас получает по этому поводу терапию в отделении стационара кратковременного лечения (дневного стационара). Донорский костный мозг функционирует, признаков РТПХ нет.

16.05.2016 В конце апреля Савелию проведена трансплантация. Донорский костный мозг функционирует, признаков реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ) нет. Переливания крови не требуются. Мальчик продолжает лечение.

17.04.2016 Мы закрываем сбор средств для Савелия. Вчера зрителями канала НТВ на лечение мальчика было пожертвовано 6 865 580 рублей! Это намного превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

16.04.2016 Сегодня на телеканале НТВ про Савелия вышел сюжет.

15.04.2016 Родители Савелия заметили на теле сына странную сыпь, когда мальчику было два месяца. Сразу же обратились в поликлинику, оттуда Савелия госпитализировали в отделение гематологии местной больницы. После обследования врачи решили, что случай серьёзный, и направили Савелия в Москву, в Центр детской гематологии имени Димы Рогачёва (ФНКЦ), где мальчику поставили диагноз — первичный иммунодефицит, синдром Вискотта-Олдрича. С мая 2015 года Савелий лечился в ФНКЦ, а осенью врачи отправили его домой — отдохнуть перед следующим ответственным этапом. Савелию необходима трансплантация костного мозга. Родственных доноров у него нет, поэтому донора для Савелия ищут в международном регистре.

Мальчик уже приехал в больницу, и как только донор будет найден, его переведут в отделение ТКМ. Процедура поиска и активации донора стоит 2 000 000 рублей.

В рамках проекта «Поиск и активация донора костного мозга» мы объявляем сбор средств для Савелия.