04.04.2018 По словам мамы, Глеб чувствует себя хорошо. Развивается, очень любит гулять и играть. Данных за опухолевый процесс нет, все хорошо. Сейчас Глеб не принимает никаких препаратов. В садик мальчик не ходит (родители пока боятся отпускать).

27.09.2016 Глеб выписан домой, где будет получать терапию препаратом «Роаккутан».

09.09.2016 Лучевая терапия только что закончилась. Состояние стабильное. Предстоит дальнейшая терапия в стационаре кратовременного лечения.

15.08.2016 Сегодня Глебу начат курс лучевой терапии на область метастаза в стенке левой глазной орбиты. Сеанс проведен под наркозом, мальчик перенес его нормально.

19.07.2016 Так как костный мозг функционировал недостаточно, Глебу ввели еще одну порцию его собственных стволовых клеток, заготовленных для аутотрансплантации. Глеб стал восстанавливаться, и врачи решили начать подготовку к лучевой терапии на остаточную опухоль. Для планирования облучения была проведена МРТ, которая показала, что размер остаточной опухоли пока не изменился.

23.06.2016 Костный мозг пока работает не в полную силу. Было повышение температуры, инфекции, поэтому лучевая терапия на остаточную опухоль не проводилась. 22 июня проведена доливка стволовых клеток.

22.05.2016 Глебу провели аутотрансплантацию. Состояния тяжелое, есть инфекционные проблемы, но уже наметилось улучшение.

22.04.2016 Мы закрываем сбор средств для Глеба. Вчера зрителями Пятого канала на лечение мальчика было перечислено 26 192 192 рубля. Это намного превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

После MIBG-терапии мальчик переводится в ФНКЦ для аутотрансплантации костного мозга.

21.04.2016 Сегодня в рамках акции «День добрых дел» на Пятом канале про Глеба вышел сюжет.

20.04.2016 Глеб заболел весной 2015 года: мама заметила, что у мальчика стало опухать вокруг глаз. Диагноз поставили не сразу. Сначала было безуспешное лечение у местного офтальмолога, и только осенью в Рязанской больнице удалось диагностировать — нейробластому. На дальнейшее лечение Глеба направили в Центр детской гематологии им. Димы Рогачёва.

Глеб получил восемь блоков химиотерапии и перенёс операцию по удалению опухоли, но небольшой очаг новообразования в организме всё равно остался, поэтому теперь ему необходима MIBG-терапия радиоактивным йодом. Йод концентрируется в опухолевых очагах, облучает их изнутри, тем самым снижая риск повторного роста опухоли. Радиоактивный йод не зарегистрирован в России, и семьи пациентов должны оплачивать его самостоятельно. Стоит лекарство 1 100 000 рублей. В рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы объявляем сбор средств для Глеба.