23.08.2017 Арпине приехала на обследование, у девочки все хорошо.

05.05.2017 Арпине выписана!

25.04.2017 Арпине наконец снова переведена из круглосуточного стационара в стационар кратковременного лечения. Продолжено снижение дозы гормонов, остальная терапия продолжается в полном объеме. Так как у Арпине иммунный гемолиз (разрушение клеток крови), ей необходима иммуносупрессивная терапия с противоинфекционной профилактикой, а также нужна терапия по поводу тромбов и перегрузки железом.

04.04.2017 Особых перемен нет, осложнения все те же. Арпине получает лекарства для профилактики инфекций.

01.03.2017 Продолжается терапия по поводу все тех же осложнений - в основном профилактика инфекций.

30.01.2017 У Арпине сохраняются многочисленные осложнения, но по многим параметрам достигнуто улучшение. Панкреатит уменьшился, показатели крови стабилизировались, переливания не нужны. Вирусная инфекция тоже отступает. Продолжается плановая терапия.

10.01.2017 После удаления селезенки у Арпине были признаки панкреатита (затем они прошли). В целом состояние стабильное, и кое-какие признаки улучшения уже есть: нет зависииости от переливаний крови, не нужна лекарственная стимуляция выработки лейкоцитов, удается постепенно снижать дозы принимаемых гормонов.

20.12.2016 Проведена плановая операция - удаление селезенки. Арпине восстанавливается. Есть улучшения в показателях крови.

06.12.2016 Все показатели крови по-прежнему снижены. Но на фоне лекарственной стимуляции удалось отказаться от переливаний тромбоцитов. Арпине продолжает получать многочисленные лекарства.

18.11.2016 Показатели крови все еще снижены из-за иммунных проблемы, нужны переливания и лекарства. Арпине получает иммуноглобулины, факторы роста и другие препараты.

02.11.2016 У Арпине по-прежнему низкие показатели крови. Переливания эритроцитов уже не нужны, лейкоциты удается поднять с помощью лекарств, а вот тромбоциты пока еще нужны донорские. Девочке приходится принимать гормоны, но это связано с осложнениями, к тому же ответ на гормональную терапию не очень хорошоий. Врачи приняли решение о доливке донорских стволовых клеток.

07.10.2016 Пока еще длятся осложнения после трансплантации: низкие показатели крови, гемолиз (разрушение эритроцитов). Девочка получает препарат «Мабтера», антибиотики, гормоны, было проведено переливание тромбоцитов.

12.09.2016 Донорский костный мозг все еще функционирует недостаточно, заметно снижен иммунонитет, а значит, сохраняется риск инфекций. Девочке показана терапия препаратом «Мабтера» и многочисленные лекарства для профилактики инфекций.

12.08.2016 Иммунитет пока еще снижен, и Арпине нуждается в многочисленных лекарствах. Сейчас девочка живет в пансионате, иногда гуляет с мамой, много играет в куклы и рисует.

19.07.2016 Как это часто бывает, после пересадки костного мозга у Арпине возникли инфекционные осложнения, также существует риск развития РТПХ. Поэтому Арпине сейчас необходимо принимать много лекарств. Врачи назначили девочке антибактериальную, противовирусную и противогрибковую терапию, а также иммуносупрессивные препараты.

03.06.2016 Трансплантация состоялась, донорский костный мозг функционирует, по инфекциям состояние с положительной динамикой. Из проблем - кожная РТПХ.

13.05.2016 Мы закрываем сбор средств для Арпине. Вчера зрителями Пятого канала на лечение девочки было перечислено 17 423 010 рублей. Это превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

12.05.2016 Сегодня в рамках акции «День добрых дел» на Пятом канале про Арпине вышел сюжет.

11.05.2016 У Арпине редкое врожденное заболевание крови — анемия Даймонда-Блэкфана. Диагноз был поставлен, когда девочке не было еще и года, она лечилась в Гематологическом центре в Ереване, получала гормональную терапию и переливания эритроцитарной массы. Но единственный шанс на полное излечение от болезни дает трансплантация костного мозга, которую в Армении не делают. Девочку проконсультировали в Центре детской гематологии в Москве, после чего для нее начали искать неродственного донора, который уже успешно найден. Теперь необходимо оплатить процедуру его поиска и активации стоимостью 1 800 000 рублей.

В рамках проекта «Поиск и активация донора костного мозга» мы объявляем сбор средств для Арпине.