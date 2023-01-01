30.11.2019 Эта новость была в последние месяцы ожидаемой, но это не сделало ее менее горькой. В реанимации Боткинской больницы умер Дима Киреев.

Дима очень долго боролся с лейкозом. Впервые он приехал на лечение в Москву еще пятнадцатилетним мальчиком, держался бодро и с удовольствием рукодельничал. Потом лейкоз вернулся, принял очень агрессивное лечение, но трансплантация костного мозга, казалось, помогла. А через два года лейкоз вернулся еще раз...

Тогда Дима стал одним из первых наших подопечных, получивших новейшую клеточную терапию. И опять долгое время казалось, что все должно быть хорошо, что Дима, прошедший такой долгий и тяжелый путь, обязательно победит. Однако в августе этого года опять возник рецидив. Клетки лейкоза изменились и уже не реагировали на клеточную терапию.

Даже после этого борьба все равно продолжалась, но вчера она завершилась.

Врачи подарили Диме семь лет жизни. Больше не получилось, слишком сильной оказалась болезнь.

Светлая память нашему дорогому другу.

Сил близким.

31.01.2019 В феврале 2018 года Дима вновь поступил в больницу с рецидивом лейкоза. Врачи Центра детской гематологии решили попробовать лечить Диму с использованием новейшего экспериментального метода - CAR T-клеточной терапии. После двукратного введения новой терапии признаки лейкоза исчезли, юноша в полной ремиссии. Дима выписан под наблюдение врачей по месту жительства, первые проверки прошли успешно.

11.01.2017 Дима продолжает находиться в клинике имени Р.М. Горбачевой. После трансплантации появилась РТПХ с поражением кожи и желудочно-кишечного тракта. Выписка из стационара планируется на 16 января, но пока Дима останется в Питере и будет наблюдаться у доктора.

12.12.2016 Дима продолжает получать лечение в клинике имени Р.М. Горбачевой. Сегодня, ему сделали трансплантацию от мамы - неродственного донора не нашлось. Возможно, Диме потребуется после трансплантации помощь с покупкой лекарств.

08.11.2016 Дима продолжает получать терапию в клинике им. Р. М. Горбачевой в Санкт-Петербурге. На завтра запланирована пункция костного мозга, по ее результатам будет составлен протокол лечения. О выписке из стационара речи не идет: как только кончается один блок, сразу начинается следующий. Дима чувствует себя нормально, настроен на выздоровление.

11.10.2016 Дима прошел консультацию в Санкт-Петербурге в НИИДОГиТ им. Р. М. Горбачевой. Сейчас он получает поддерживающую терапию. Брат не подошел Диме как донор для трансплантации, но и неродственного донора тоже пока нет.

20.09.2016 Дима продолжает получать терапию по той же схеме в Боткинской больнице. Сегодня его выписали на период восстановления, плановая госпитализация назначена на 3 октября.

29.08.2016 Вот-вот должен начаться следующий курс химиотерапии в Боткинской больнице. Дима будет снова получать препараты «Навельбин» и «Митоксантрон», а также сопроводительную терапию.

15.08.2016 Наконец-то достигнута ремиссия. Обсуждается вопрос о трансплантации в Санкт-Петербурге: сейчас Димина кровь отправлена на типирование, а потом будет начат поиск неродственного донора.

15.07.2016 1 июля начат курс терапии с «Навельбином» и «Митоксантроном» в попытке достичь ремиссии. Юноша неплохо перенес терапию, но об ее эффективности говорить пока рано.

20.06.2016 Принимая во внимание отсутствие ремиссии, Диме показано проведение курса терапии со включением препаратов «Навельбин» и «Митоксантрон».

07.06.2016 Дима находится в стационаре Боткинской больницы, получает противорецидивную терапию. Чувствует себя нормально, не теряет надежды на достижение ремиссии (после первого блока химиотерапии полного успеха достичь не удалось) и проведение трансплантации.

31.05.2016 Мы закрываем сбор средств для Димы, вся недостающая сумма была собрана с помощью благотворительного забега юристов Legal Run 2016. Спасибо! 25.05.2016 Дима впервые заболел острым лимфобластным лейкозом в 2013 году. Тогда он прошел лечение в Центре им.Д.Рогачева и вышел в ремиссию. Долгое время болезнь не напоминала о себе. Дима проходил все плановые проверки и жил полноценной жизнью, закончил школу, поступил в медицинский колледж.

Однако в марте 2016 года, через пару недель после очередной проверки, у Димы появилась сыпь на ногах, а общее самочувствие резко ухудшилось. Молодой человек обратился в больницу им.С.П.Боткина, и врачи констатировали у него рецидив. Вероятно, Диме потребуется пересадка костного мозга, но пока идет обследование, ему необходимо принимать противогрибковое лекарство «Вифенд» и другие препараты сопроводительной терапии на сумму 130 000 рублей. В больнице нужных лекарств нет, а купить их самостоятельно студент медицинского колледжа не может. Поэтому в рамках проекта «Сопроводительная терапия» мы объявляем сбор средств для Димы.