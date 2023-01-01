09.11.2016 У Юли все хорошо, трансплантат функционирует, планируется выписка для продолжения терапии по месту жительства.

10.10.2016 Юля госпитализирована для контрольного обследования и клеточной терапии донорскими лимфоцитами. Пока еще девочка должна получать многочисленные лекарства.

05.09.2016 Прошло три месяца после трансплантации, и Юля согласно протоколу обследуется в клинике. Донорский костный мозг функционирует, сейчас производится оценка химеризма.

02.08.2016 Костный мозг функционирует, проявлений РТПХ нет. Повышалась температура, но на фоне приема антибиотиков удалось с этим справиться.

07.07.2016 Все стабильно, Юля переведена в отделение стационара кратковременного лечения. Иногда нужны переливания компонентов крови. Получает терапию для профилактики инфекций и иммунных осложнений.

15.06.2016 Трансплантация состоялась, Юля перенесла эту процедуру нормально. Начинается приживление донорского костного мозга.

27.05.2016 Мы закрываем сбор средств для Юли, благодаря сюжету Пятого канала собрано 15 841 836 рублей! Это превышает сумму, необходимую девочке, а значит, фонд сможет помочь и другим детям, которые ждут лекарств!

26.05.2016 Сегодня о Юле вышел сюжет на Пятом канале в рамках акции «День добрых дел».

26.05.2016 У Юли апластическая анемия, второй год она лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачёва. Поскольку стандартная иммуносупрессивная терапия не дала результата, девушке предстоит аллогенная трансплантация костного мозга от неродственного донора. Юле найден донор в Германии. Чтобы оплатить поиск, активацию донора и транспортировку костного мозга в Москву, нужно 1 800 000 рублей.

В рамках проекта «Поиск и активация донора костного мозга» мы объявляем сбор средств для Юли.