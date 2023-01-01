30.05.2018 Саша закончил лечение, выписан, все хорошо.

06.03.2017 Саша с папой приезжал сегодня на контроль в больницу. Мальчик в ремиссии, продолжает получать поддерживающую терапию, планово вводится «Эрвиназа». После телерепортажа про Сашу к нему в гости приехали настоящие летчики, подарили макет корабля, на котором мальчик мечтает полетать.

10.02.2017 Мы закрываем сбор средств для Саши. Вчера зрителями Пятого канала на лечение мальчика был собран 24 427 231 рубль. Это превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

09.02.2017 Сегодня в рамках акции «День добрых дел» на Пятом канале про Сашу вышел сюжет.

08.02.2017 Саша дома, в ремиссии, но мальчик еще будет приезжать в больницу на курсы химиотерапии — они необходимы для закрепления полученных результатов. Так как во время лечения у Саши возникла сильная аллергия на один из основных препаратов протокола химиотерапии, «Аспарагиназу», необходимо заменить его на другое лекарство с аналогичным действием. Согласно решению консилиума, Саша нуждается в зарубежном препарате «Эрвиназа», на покупку которого необходимо 2 437 000 рублей. В рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы объявляем сбор средств для Саши.

10.01.2017 Скоро заканчивается больничный этап лечения и планируется выписка на поддерживающую терапию. Сейчас Саша в стабильном состоянии выписан на перерыв в лечении.

02.12.2016 На перерыв в терапии Саша в стабильном состоянии выписан на амбуланс. В ремиссии. Все более или менее неплохо.

09.11.2016 Саша сейчас в стационаре. Сохраняется ремиссия. К сожалению, последнее введение «Онкаспара» вызвало у него аллергическую реакцию, поэтому, видимо, для продолжения терапии потребуется незарегистрированный препарат «Эрвиназа».

10.10.2016 Саша продолжает терапию консолидации с «Онкаспаром». Ремиссия сохраняется, состояние стабильное, сейчас мальчик опять выписан на перерыв в лечении.

19.09.2016 Саша в ремиссии. Продолжается получать терапию по протоколу, сейчас очередной этап — реиндукция.

31.08.2016 Антибактериальная терапия помогла победить инфекцию, Сашу выписали на перерыв в лечении. Возникла аллергия на «Аспарагиназу», один из основных препаратов химиотерапии, и теперь для продолжения лечения нужен ее аналог — «Онкаспар».

12.08.2016 Ребенок продолжает получать терапию по протоколу. Были жалобы на кашель и температуру, поэтому понадобился еще и антибиотик. В остальном все нормально.

13.07.2016 Саша перенес ветрянку с высокой температурой. К счастью, сейчас все неплохо, ремиссия сохраняется, терапия продолжается.

20.06.2016 Саша продолжает получать терапию по протоколу. Самочувствие нормальное. Переливания крови сейчас не нужны.

15.06.2016 Мы закрываем сбор средств для Саши, вся недостающая сумма собрана. Спасибо!

07.06.2016 Саша с подозрением на острый лимфобластный лейкоз на днях был госпитализирован в Московской областной онкологический диспансер из МОНИКИ им. М Ф. Владимирского. В МООД диагноз подтвердился, и Саша уже начал получать первый блок химиотерапии. Как это часто бывает, на фоне «химии» у Саши появились многочисленные инфекционные осложнения, пневмония и плеврит, которые необходимо поскорее вылечить. Для этого врачами были выписаны антибиотики «Колистин» и «Меронем», противогрибковый препарат «Вифенд». На все лекарства нужно 159 000 рублей. В рамках проекта «Сопроводительная терапия» мы объявляем сбор средств для Саши.