Ход лечения
30.05.2022
Мы закрываем сбор средств для Шри. Вся необходимая сумма собрана благодаря благотворительному забегу Legal Run 2022. Спасибо большое!
29.05.2022
Около месяца назад у мальчика появились сильные головные боли и тошнота. МРТ-исследование показало рецидив опухоли. Сейчас Шри нужна повторная операция в Центре нейрохирургии им. Бурденко. Лечение стоит 521 000 рублей.
24.06.2016
Мы закрываем сбор средств для Шри Болорама, вся недостающая сумма была собрана с помощью благотворительного забега юристов Legal Run 2016. Спасибо!
Мальчик прооперирован и выписан в стабильном состоянии. У него оказалась доброкачественная опухоль — пилоидная астроцитома. Так что теперь нужны только наблюдение и восстановление.