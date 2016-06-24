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Шри Болорам Девдас

Сбор завершен
ДиагнозПилоидная астроцитома
ГородМименсингх, Бангладеш
Возраст14 лет
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У Шри Болорама рецидив опухоли головного мозга. Нужна повторная операция.

Ход лечения

30.05.2022

Мы закрываем сбор средств для Шри. Вся необходимая сумма собрана благодаря благотворительному забегу Legal Run 2022. Спасибо большое!

29.05.2022

Около месяца назад у мальчика появились сильные головные боли и тошнота. МРТ-исследование показало рецидив опухоли. Сейчас Шри нужна повторная операция в Центре нейрохирургии им. Бурденко. Лечение стоит 521 000 рублей.

24.06.2016

Мы закрываем сбор средств для Шри Болорама, вся недостающая сумма была собрана с помощью благотворительного забега юристов Legal Run 2016. Спасибо!

Мальчик прооперирован и выписан в стабильном состоянии. У него оказалась доброкачественная опухоль — пилоидная астроцитома. Так что теперь нужны только наблюдение и восстановление.

Весь ход лечения

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