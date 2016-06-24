Мы закрываем сбор средств для Шри Болорама, вся недостающая сумма была собрана с помощью благотворительного забега юристов Legal Run 2016. Спасибо!

Мальчик прооперирован и выписан в стабильном состоянии. У него оказалась доброкачественная опухоль — пилоидная астроцитома. Так что теперь нужны только наблюдение и восстановление.