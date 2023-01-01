07.10.2016 Вечером 4 октября в отделении реанимации умер Костя Удот.

Костя с самого начала болел очень тяжело. Еще за несколько месяцев до трансплантации костного мозга (которая при его болезни дает единственный шанс на выздоровление) у мальчика случился инсульт, и он вынужден был передвигаться на инвалидной коляске. Трансплантация тоже была сопряжена с многочисленными осложнениями. Одни из них удавалось побороть с помощью лекарств, но почти сразу возникали другие. В сентябре Костю перевели в реанимацию: у него была двусторонняя пневмония, вирусное и бактериальное поражение различных органов. Врачи упорно боролись, применяли все необходимые лекарства, но мальчику становилось все хуже, легкие уже практически не работали. И в конце концов организм не выдержал. Кости не стало.

Светлая память, сил Костиным близким.

30.09.2016 У Кости сложная ситуация. У мальчика вирусно-бактериальная пневмония, с дыхательной недостаточностью справиться не удается, он по-прежнему в реанимации.

13.09.2016 К сожалению, Костя попал в реанимацию из-за дыхательной недостаточности. Находится на искусственной вентиляции легких. Получает всю необходимую терапию.

08.08.2016 Прошло больше месяца после пересадки. Из проблем есть иммунный гемолиз (то есть разрушение клеток крови), с которым удается справиться, и риск инфекций. Мальчик восстанавливается, получает всю необходимую терапию.

15.07.2016 Трансплантация проведена. Сейчас у Кости все обычные осложнения этого периода: тошнота, слабость, плохой аппетит, воспаление слизистых оболочек (мукозит). Признаков РТПХ нет.

27.06.2016 Костя поступил в отделение трансплантации. Через несколько дней состоится пересадка от неродственного донора.

12.06.2016 Мы закрываем сбор средств для Кости. Вчера зрителями телеканала НТВ на лечение мальчика было перечислено 2 975 479 рублей. Спасибо!

11.06.2016 Сегодня на телеканале НТВ про Костю вышел сюжет.

10.06.2016 Костя лечится в Центре детской гематологии (ФНКЦ ДГОИ) с марта 2015 года. Здесь ему поставили диагноз — синдром Вискотта-Олдрича. При таком диагнозе шанс на выздоровление дает только пересадка донорского костного мозга. Подходящих родственных доноров у мальчика нет. А поиск и активация неродственного донора стоят 2 963 000 рублей — это больше обычного, потому что донора для Кости удалось подобрать только в Канаде. В рамках проекта «Поиск и активация донора костного мозга» мы открываем сбор средств для мальчика.