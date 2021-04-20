Сбор завершен
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|г. Тирасполь, Молдова
|Дата смерти
|5.09.2021
Ход лечения
06.09.2021
Арсения не стало.
Светлая память.
15.05.2021
У Арсения снова выросло содержание опухолевых клеток. Мальчик уехал домой на симптоматическую терапию.
20.04.2021
Ответ на курс «Блинцито» неполный. Но в любом случае планируются тотальное облучение тела, кондиционирование и трансплантация от брата. На фоне противогрибковой терапии удалось добиться стабилизации инфекционного процесса.