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Арсений Руденко

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городг. Тирасполь, Молдова
Дата смерти5.09.2021
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Арсений лечился от лейкоза в двухлетнем возрасте. Потом в шестилетнем. И все-таки лейкоз вернулся снова. Арсений вновь в больнице. Нужен иммунопрепарат «Блинцито» — обычную химиотерапию мальчик не перенесет из-за инфекций. Потом намечена трансплантация.

Ход лечения

06.09.2021

Арсения не стало.

Светлая память.

15.05.2021

У Арсения снова выросло содержание опухолевых клеток. Мальчик уехал домой на симптоматическую терапию.

20.04.2021

Ответ на курс «Блинцито» неполный. Но в любом случае планируются тотальное облучение тела, кондиционирование и трансплантация от брата. На фоне противогрибковой терапии удалось добиться стабилизации инфекционного процесса.

Весь ход лечения

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