Арсений лечился от лейкоза в двухлетнем возрасте. Потом в шестилетнем. И все-таки лейкоз вернулся снова. Арсений вновь в больнице. Нужен иммунопрепарат «Блинцито» — обычную химиотерапию мальчик не перенесет из-за инфекций. Потом намечена трансплантация.

Ход лечения 06.09.2021 Арсения не стало. Светлая память. 15.05.2021 У Арсения снова выросло содержание опухолевых клеток. Мальчик уехал домой на симптоматическую терапию. 20.04.2021 Ответ на курс «Блинцито» неполный. Но в любом случае планируются тотальное облучение тела, кондиционирование и трансплантация от брата. На фоне противогрибковой терапии удалось добиться стабилизации инфекционного процесса. Весь ход лечения