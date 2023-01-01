03.02.2017 Состояние стабильное, все хорошо, осложнений нет. Андрей выписан на несколько месяцев.

06.10.2016 Андрей выписывается домой на полтора месяца. С лекарствами на выписку обещал помочь фонд «Подсолнух».

06.09.2016 Риск инфекций, реактивации РТПХ и отторжения пока еще остается высоким, поэтому ребенок получает многочисленные лекарства.

09.08.2016 Сороковой день после трансплантации. Все идет по плану, но пока еще сохраняются многочисленные риски: опасность инфекций, РТПХ, отторжения. Получает всю необходимую терапию.

19.07.2016 Состояние тяжелое, как всегда на раннем сроке после трансплантации, но объективно все неплохо. Донорский костный мозг функционирует, признаков РТПХ нет. Из проблем - только сниженный аппетит.

29.06.2016 Андрей переведен в отделение трансплантации.

17.06.2016 Мы закрываем сбор средств для Андрея, телезрители Пятого канала пожертвовали 19 115 117 рублей!

16.06.2016 Сегодня в рамках акции «День добрых дел» на Пятом канале про Андрея вышел сюжет.

15.06.2016 Проблемы со здоровьем у Андрея начались в первые же дни после рождения. У него появились высыпания на коже, анализы крови показали тромбоцитопению. В ходе дальнейшего обследования врачами было диагностировано редкое наследственное заболевание — первичный иммунодефицит, синдром Вискотта-Олдрича.

Сейчас Андрей лечится в[Центре детской гематологии им. Димы Рогачёва. Единственным шансом на выздоровление для него является трансплантация костного мозга. Ни один из членов семьи в качестве донора не подошел, поэтому донора для Андрея подбирают в международном регистре. Процедура поиска и активации неродственного донора костного мозга будет стоить 1 700 000 рублей. В рамках проекта «Поиск и активация донора костного мозга» мы открываем сбор средств для мальчика.