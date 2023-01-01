04.12.2017 Для укрепления костей Полина получает препарат «Эксджива».

21.07.2016 Полине сделали плановую операцию эндопротезирования, и через три недели она была выписана домой. Все неплохо. Сейчас девочка уже ходит с тросточкой, но предстоит длительный период реабилитации. Так, 9 августа Полина отправляется в Сестрорецк на курс по восстановлению чувствительности нервов, которые были задеты при операции.

24.06.2016 Мы закрываем сбор средств для Полины, 14 995 115 рублей было собрано телезрителями «Пятого канала» после сюжета о девочке в рамках акции «День добрых дел»]. Спасибо!

23.06.2016 Сегодня в рамках акции «День добрых дел» на Пятом канале про Полину вышел сюжет.

22.06.2016 Полина живёт в Санкт-Петербурге и лечится в отделении онкологии городской клинической больницы № 31. У Полины гигантоклеточная опухоль большеберцовой кости, предстоит операция по удалению опухоли вместе с частью кости, которую предстоит заменить эндопротезом. Сама операция будет для девочки бесплатной, а вот стоимость эндопротеза не входит в счет квоты, так как опухоль доброкачественная. Индивидуальный протез для Полины стоит 1 700 000 рублей. У семьи нет такой суммы. В рамках проекта «Помощь гражданам России, которым не удалось получить квоту на лечение» мы объявляем сбор средств для Полины.