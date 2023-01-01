12.04.2017 Аня дома, на дневном стационаре получает поддерживающую терапию, всё благополучно.

10.10.2016 Аня закончила терапию с «Эрвиназой», перешла на плановую поддерживающую терапию, раз в неделю посещает дневной стационар. У неё всё в порядке.

13.09.2016 У Ани стойкая ремиссия, состояние удовлетворительное, идёт этап поддерживающей терапии. Сегодня девочка получила последнее введение «Эрвиназы». В стационаре она пробудет ещё 2 недели, затем продолжит поддерживающую терапию, которая продлится примерно 70 недель на базе дневного стационара.

22.08.2016 Терапию с препаратом «Эрвиназа» Аня переносит хорошо, осталось сделать 7 введений (это до середины сентября). Состояние ребенка удовлетворительное, девочка находится в стойкой ремиссии, перешла на амбулаторный режим лечения.

19.07.2016 Мы закрываем сбор средств для Ани. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

10.07.2016 Вчера зрители телеканала НТВ перечислили на лечение Ани 3 969 613 рублей. Мы продолжаем сбор средств.

09.07.2016 Сегодня на телеканале НТВ про Аню вышел сюжет.

08.07.2016 Аня болеет с сентября 2015 года: у девочки долго не спадала высокая температура, появились боли в суставах. Вскоре ей поставили диагноз — острый лимфобластный лейкоз. Сейчас она проходит лечение в областной детской клинической больнице Ростова-на-Дону. Аня уже перенесла несколько блоков «химии», но во время последнего у неё появилась сильнейшая аллергия на один из препаратов химиотерапии — «Аспарагиназу». Больше лечиться им нельзя, но и прервать терапию сейчас невозможно. Теперь девочке необходим зарубежный аналог — «Эрвиназа», который стоит 6 000 000 рублей. Эту сумму семье найти не под силу, поэтому в рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы объявляем сбор средств для Ани.