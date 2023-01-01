05.04.2018 У Алисы все хорошо, опухоль не растет, девочка наблюдается врачами по месту жительства и раз в год приезжает на консультацию в НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева.

07.10.2016 У Алисы очень хороший частичный ответ на лечение - то есть очаги опухоли уничтожены не полностью, но очень сильно сократились. В стабильном состоянии девочка выписывается для продолжения терапии по месту жительства.

28.09.2016 На среду 05.10.16 запланировано контрольное исследование — сцинтиграфия с MIBG, после чего планируется выписка Алисы под наблюдение врачей по месту жительства. Фонд планирует помочь Алисе с лекарствами на выписку.

09.09.2016 Сейчас Алиса получает поддерживающую терапию и лучевую терапию на область остаточной опухоли в поясничном отделе. Состояние девочки стабильное, удовлетворительное.

05.08.2016 Алиса перенесла терапию радиоактивным йодом в РНЦРР и аутотрансплантацию костного мозга. Теперь она вернулась в Федеральный центр детской гематологии для дальнейшего лечения. Состояние стабильное.

15.07.2016 Мы закрываем сбор средств для Алисы. Вчера зрителями Пятого канала на лечение девочки было перечислено 17 260 774 рубля. Это намного превышает необходимую сумму, а это значит, что мы поможем и другим детям. Спасибо!

14.07.2016 Сегодня в рамках акции «День добрых дел» на Пятом канале про Алису вышел сюжет.

13.07.2016 Алиса заболела осенью прошлого года. У девочки начали болеть ноги, она стала вялой. Тогда родители отвели Алису к врачу, и в ходе обследования у нее обнаружили большую опухоль забрюшинного пространства — нейробластому.

Лечится девочка в Центре детской гематологии имени Димы Рогачева. Она перенесла операцию по удалению новообразования, химиотерапию, и теперь ей предстоят не менее ответственные этапы лечения: аутотрансплантация костного мозга, а перед ней — MIBG-терапия препаратом радиоактивного йода в Российском научном центре рентгенорадиологии. Препарат концентрируется в опухолевых очагах, облучая клетки опухоли как бы изнутри и тем самым уничтожая остаточные очаги болезни. Но нужный препарат радиоактивного йода не зарегистрирован в России, а его покупку за рубежом нужно оплачивать. На лечение Алисы необходимо 1 000 000 рублей. В рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы объявляем сбор средств для девочки.