15.02.2018 Состояние Димы стабильное. Правда, очень долго не восстанавливался иммунитет, планировалась даже повторная трансплантация, но в последние месяцы есть тенденция к улучшению.

09.11.2016 Диму отпускали домой, а недавно он снова приехал для обследования и продолжения терапии. Прошло два с половиной месяца после трансплантации, донорский костный мозг функционирует хорошо, признаков РТПХ нет. Химеризм пока смешанный, но улучшается.

10.10.2016 Два месяца после трансплантации. Костный мозг функционирует, признаков РТПХ нет. Из проблем - смешанный химеризм (по этому поводу проведена клеточная терапия - введение донорских лимфоцитов) и пока еще сниженный иммунитет.

08.09.2016 Дима в стабильном состоянии. Донорский костный мозг функционирует удовлетворительно. Сегодня проведена доливка донорских клеток. Но, конечно, пока еще остаются проблемы: сниженный иммунитет после трансплантации, последствия токсического действия некоторых лекарств.

15.08.2016 Трансплантация состоялась. Пока все в штатном режиме, инфекций и РТПХ нет, переливания крови не нужны.

29.07.2016 Мы закрываем сбор средств для Димы. Вчера в рамках акции «День добрых дел» на Пятом канале вышел сюжет о Диме и было собрано 17 743 229 рублей! Это намного превышает необходимую сумму, а значит, что мы поможем и другим детям. Спасибо!

28.07.2016 У Димы два серьезных заболевания — синдром Ниймеген (генетическое заболевание, синдром хромосомной нестабильности) и острый лимфобластный лейкоз. Дело в том, что пациенты с синдромом Ниймегена предрасположены к развитию различных злокачественных новообразований. Сейчас Дима в полной ремиссии по лейкозу, лечение было завершено в 2014 году. Однако в связи с высоким риском рецидива у мальчика абсолютные показания к проведению трансплантации костного мозга от неродственного донора. Донора удалось найти, и Дима готовится поступить в отделение трансплантации костного мозга Центра детской гематологии им. Димы Рогачёва. Но для этого поиск и активацию донора необходимо оплатить. Стоимость поиска и активации донора составляет 1 680 000 рублей.

В рамках проекта «Поиск и активация донора костного мозга» мы открываем сбор средств для Димы.