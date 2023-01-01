05.04.2018 Со слов мамы, Матвей молодец. Он знает буквы и цифры, умеет считать до 10. Мальчик чувствует себя очень хорошо, ходит каждый день гулять в парк, чтоб подышать свежим воздухом, ведет активный образ жизни – катается с горок, бегает, но пока еще его оберегают от общения с другими детьми по совету врачей. В феврале 2018 года были на плановой консультации в НМИЦ ДГОИ, все стабильно. Следующая консультация планируется через год.

26.01.2017 Остаточной опухоли нет. Полный ответ на лечение! Терапия завершена, предстоит реабилитация и, конечно, наблюдение врачей.

10.01.2017 Продолжается послеоперационная химиотерапия, также Матвей получает антибиотики. Запланирована консультация хирурга для определения показаний к удалению ранее установленного дренажа.

12.12.2016 Матвей продолжает получать противоопухолевую терапию на фоне сопроводительной терапии. Учитывая снижение гемоглобина, проведено переливание донорских эритроцитов.

09.11.2016 Мальчик продолжает получать химиотерапию по протоколу и сопроводительную терапию. Состояние стабильное.

17.10.2016 Мальчик получает послеоперационную химиотерапию. Также он был консультирован неврологом, стоматологом и диетологом.

28.09.2016 В конце августа Матвей поехал в Тюбинген на операцию. Опухоль удалили максимально щадящим образом, стараясь по возможности сохранить тазовые органы. Сейчас Матвей уже вернулся в ФНКЦ и находится в отделении клинической онкологии. Состояние стабильное.

12.08.2016 Мы закрываем сбор средств для Матвея, в результате сюжета на Пятом канале собрано 23 026 603 рубля! Это намного превышает необходимую сумму, а значит, что мы поможем и другим детям. Спасибо!

11.08.2016 Сегодня в рамках акции «День добрых дел» на Пятом канале про Матвея вышел сюжет.

10.08.2016 Объемное образование в районе брюшной полости и малого таза — рабдомиосаркому — у Матвея обнаружили зимой этого года. Лечиться мальчика направили в Центр детской гематологии имени Димы Рогачева.

Матвей уже перенес семь блоков химиотерапии, но ему необходима операция по удалению опухоли, важной частью которой будет являться сохранение мочевого пузыря. Из-за высокой сложности операции и расположения опухоли врачи планируют отправить Матвея в Германию — там эту операцию готовы провести местные врачи. Лечение для мальчика будет стоить 8 000 000 рублей, и эту сумму родители собрать самостоятельно не могут. Поэтому в рамках проекта «Зарубежное лечение» мы объявляем сбор средств для Матвея.