12.10.2021 Матвей получил повторную трансплантацию за рубежом. С тех пор прошло уже больше трех лет. Все хорошо.

15.11.2017 Матвею удалось найти донора. Но, по дошедшей до нас информации, семья решила попробовать лечить мальчика в Швейцарии. Конечно, родители имеют на это право, и мы желаем Матвею скорейшего выздоровления!

06.07.2017 Матвей несколько раз приезжал на проверки. Первое время все было хорошо, но сейчас по результатам анализов зафиксировано отторжение трансплантата, нужна повторная трансплантация. Вновь начат поиск неродственного донора. Пока Матвею будут искать донора, он будет находиться дома. Точной даты госпитализации нет.

02.12.2016 Матвей выписан. Теперь, если все будет хорошо, в клинику - только на проверки.

01.11.2016 Два месяца после трансплантации. Донорский костный мозг функционирует, состояние стабильное, но сохраняется повышенная температура, хотя явных очагов инфекции нет. Продолжается плановая терапия.

07.10.2016 Прошло больше месяца после трансплантации. Состояние стабильное, мальчик восстанавливается, он уже может есть нормальную еду (пюре), температура не повышается. Костный мозг пока функционирует недостаточно, нужна лекарственная стимуляция, иногда переливания тромбоцитов.

01.09.2016 Сейчас Матвею предстоит введение донорских клеток. Подготовка прошла нормально. Впереди - сложный период приживления. Удачи!

22.08.2016 Мы закрываем сбор средств для Матвея. Вчера зрителями телеканала НТВ на лечение мальчика было перечислено 8 223 226 рублей. Это превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь другим детям. Спасибо!

21.08.2016 Сегодня на телеканале НТВ про Матвея вышел сюжет.

20.08.2016 У Матвея первичный иммунодефицит, мальчик лечится в Центре детской гематологии имени Димы Рогачева. Диагноз Матвею поставили не сразу. Сначала, летом 2015 года, врачи диагностировали лимфаденит — у Матвея воспалились лимфоузлы. Но мальчику становилось хуже, тогда его госпитализировали в Москву и поставили точный диагноз. Оказывается, у мальчика с самого рождения резко нарушено функционирование иммунной системы.

Врачами Центра было решено, что единственным эффективным методом лечения для Матвея будет трансплантация костного мозга. Родственных доноров у мальчика нет — значит, донора нужно искать в специальном международном регистре. За эту процедуру предстоит заплатить 1 825 000 рублей. В рамках проекта «Поиск и активация донора костного мозга» мы объявляем сбор средств для Матвея.