23.03.2018 Милана приезжала в клинику. Ей провели небольшую реконструктивную операцию и выписали. Все неплохо.

18.01.2018 Милана приехала на контроль. Ей уже удалили катетер и зонд. Под Новый год была инфекция, с которой удалось справиться.

14.08.2017 Милана с улучшением выписывается для продолжения терапии по месту жительства.

18.07.2017 Милане пришлось провести операцию на трахее (ушивание свища, замена зонда), девочка перенесла ее нормально. Сейчас основная проблема - белковая недостаточность, поэтому Милане назначена специальная питательная смесь.

05.06.2017 После химиотерапии снижен иммунитет. Чтобы соблюсти сроки специфической терапии, показано введение иммуноглобулинов.

10.05.2017 Милана продолжает получать терапию по протоколу, самочувствие удовлетворительное. Сейчас девочка находится в стационаре кратковременного лечения. Лучевая терапия пока отложена из-за инфекции, но на фоне антибиотиков уже удалось добиться улучшения: температура нормальная.

06.04.2017 Продолжается плановая терапия. Милана переносит ее удовлетворительно. Планируется обсуждение возможности проведения лучевой терапии.

01.03.2017 Так как Милана тяжело переносит курсы химиотерапии, ей несколько изменили схему лечения: будет проводиться так называемая метрономная терапия, а затем также лучевая терапия на область первичной опухоли.

06.02.2017 Милана вернулась в ФНКЦ. Сейчас она проходит очередной курс химиотерапии с уменьшенной дозировкой. Переносит удовлетворительно.

29.12.2016 Милане уже провели два курса послеоперационной химиотерапии. С ней занимаются специалисты, и неврологические проблемы потихоньку уходят, Милана начала ходить. Совместно с докторами ФНКЦ немецкими врачами было решено, что ребенок уже способен вернуться в Москву для продолжения лечения. После новогодних праздников Милану ждут в ФНКЦ.

21.11.2016 В начале ноября Милане провели вторую операцию на пищеводе, очень сложную. Операция прошла достаточно успешно, хирургам удалось достичь всех намеченных целей, но после нее Милана довольно долго находилась в реанимации на искусственной вентиляции. Сейчас она дышит сама, но возникли некоторые неврологические осложнения, затронувшие двигательные функции. Немецкие врачи просят пока оставить Милану у них в клинике: девочка пока еще в тяжелом состоянии, к тому же сейчас хирурги подключили всех возможных специалистов, чтобы найти причину осложнений и разработать программу реабилитации. Фондом принято решение оплатить продолжение лечение Миланы в Германии до тех пор, пока ее не будет целесообразно перевезти в Москву.

25.10.2016 Операция проведена 19 октября. Милана в стабильном состоянии.

12.09.2016 Милана в стабильном состоянии. Она сейчас получает терапию второй линии (то есть измененную по сравнению с первоначальной, потому что та оказалась недостаточно эффективной). Опухоль в средостении уменьшилась, но остаются метастазы в легком. Операция в Германии назначена на конец октября.

26.08.2016 Мы закрываем сбор средств для Миланы. Вчера зрителями Пятого канала на лечение девочки было перечислено 27 928 927 рублей. Это превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

25.08.2016 Сегодня в рамках акции «День добрых дел» на Пятом канале про Милану вышел сюжет.

24.08.2016 Милана болеет с 2014 года, и правильный диагноз ей удалось поставить не сразу. Местные врачи обнаружили опухоль в грудной полости и решили, что это нейробластома. Девочка перенесла операцию по удалению новообразования, но вскоре оно снова начало расти. Тогда, весной 2016 года, Милана оказалась в Центре детской гематологии имени Димы Рогачева, где диагноз ей поставили другой — эмбриональная рабдомиосаркома. Это злокачественная опухоль, происходящая из незрелых мышечных клеток.

Сейчас Милана получает лечение в Центре, но ситуация у нее непростая: рецидив опухоли поразил не только грудную полость, но и пищевод девочки, что спровоцировало серьезные пищеварительные и дыхательные проблемы. Милане нужна еще одна, очень сложная, операция. Ее готовы сделать в Университетской клинике города Тюбингена в Германии, где накоплен большой опыт хирургических вмешательств при опухолях у детей. Всего на лечение девочки необходимо 9 000 000 рублей. В рамках проекта «Зарубежное лечение» мы объявляем сбор средств для Миланы.