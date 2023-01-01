29.01.2021 Чтобы окончательно справиться с остаточной опухолью, Карим проходит иммунотерапию. Переносит удовлетворительно.

04.04.2018 Со слов мамы, Карим чувствует себя хорошо, живет полной жизнью, ходит в садик на полдня, занимается плаванием. Любит фрукты. Периодически семья обращается за адресной помощью, в последний раз была оказана помощь в оплате сцинтиграфии. При этом с опухолью есть проблемы, сейчас Карим проходит химиотерапию в Казани.

20.12.2016 Карим выписан. Планируется проведение 9 курсов поддерживающей терапии «Роаккутаном» и затем реабилитационное лечение в центре «Русское поле».

12.12.2016 Мальчик получает лучевую терапию на область остаточной опухоли забрюшинного пространства. Чувствует себя неплохо.

09.11.2016 Карим начал получать поддерживающую терапию препаратом «Роаккутан». Переносит хорошо, состояние стабильное.

30.10.2016 Аутотрансплантация проведена месяц назад. Мальчик продолжает получать плановую сопроводительную терапию. Самочувствие хорошее.

26.09.2016 Карим продолжает лечение. Он перенес терапию препаратом радиоактивного йода, и на днях ему проведут трансплантацию костного мозга. Состояние стабильное, температура не повышена.

09.09.2016 Мы закрываем сбор средств для Карима, зрители 5 канала перечислили на лечение мальчика 20 057 939 рублей! Спасибо!

08.09.2016 Сегодня на про Карима вышел сюжет на 5 канале в рамках благотворительной акции «День добрых дел».

07.09.2016 Объёмное образование забрюшинного пространства у Карима обнаружили на УЗИ местные врачи, а точный диагноз — нейробластома — поставили специалисты Центра детской гематологии им. Димы Рогачёва, куда Карима привезли на дообследование. В Центре мальчик перенёс операцию по удалению опухоли, несколько блоков химиотерапии. Теперь ему необходима MIBG-терапия препаратом радиоактивного йода. Препарат концентрируется в опухолевых очагах, облучает их изнутри, тем самым снижая риск повторного роста опухоли.

Нужный препарат радиоактивного йода не зарегистрирован в России, и семьи пациентов должны оплачивать его самостоятельно. На лечение Карима необходимо 1 000 000 рублей. В рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы объявляем сбор средств для мальчика.