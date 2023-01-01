15.02.2019 Три дня назад в отделении реанимации Центра детской гематологии ушел Рашад Мусаев.

О смерти наших подопечных всегда трудно писать. Но сейчас нам особенно сложно: ведь за жизнь и здоровье Рашада многие годы боролось огромное количество людей, и не раз казалось, что самое трудное уже позади. Рашад страдал тяжелым наследственным заболеванием, и единственный шанс на жизнь без постоянных переливаний крови и тяжелых осложнений ему давала трансплантация костного мозга. При первой трансплантации костный мозг не прижился. После второй вроде бы прижился, но через некоторое время произошло отторжение. После третьей пересадки долгое время вроде бы все было неплохо, Рашада даже отпустили домой, и он иногда приезжал подлечить осложнения. Но организм, измученный болезнью и лечением, в конце концов не выдержал. В последний приезд в клинику у Рашада обнаружились проблемы с сердцем. Была срочно предпринята попытка откачать жидкость из сердечной сумки, но состояние было слишком тяжелым. Через несколько дней Рашада не стало.

Несмотря на болезнь, с которой Рашаду пришлось прожить всю свою недолгую жизнь, он оставался ребенком, любозначительным и творческим. Он рисовал, играл, фотографировал, участвовал в совместных проектах с другими детьми и старался не унывать.

Светлая память. Сил близким.

01.06.2018 Рашад наблюдался по месту жительства. Из-за нарушения диеты и неверных рекомендаций по противовирусной терапии возникли проблемы с печенью и почками. Сейчас мальчик планово госпитализирован в центр «Русское поле», состояние удовлетворительное, терапия скорректирована.

29.12.2017 Рашад выписан. Состояние стабильное, трансплантат функционирует, признаков РТПХ нет. Даны рекомендации.

21.11.2017 Рашад приехал в санаторий для обследования, коррекции терапии и проведения реабилитационных мероприятий. Самочувствие неплохое, но есть жалобы на подъем температуры, нужна антибактериальная терапия.

30.10.2017 Состояние в ранние сроки после третьей трансплантации. Есть высокий риск инфекционных осложнений (в том числе цитомегаловирусной инфекции глаз), проводится терапия. Также принимает препараты по поводу перегрузки железом, для профилактики РТПХ, проводится коррекция нутритивной недостаточности.

06.10.2017 Рашад восстанавливается после очередной трансплантации. Донорский костный мозг функционирует, переливания крови не нужны, новых очагов инфекции не выявлено, но анализы показывают цитомегаловирусный ретинит (вирусное поражение глазной сетчатки).

28.08.2017 В сентябре планируется провести Рашаду трансплантацию от неродственного донора.

28.07.2017 Трансплантат так и не прижился, снижен иммунитет, есть цитомегаловирусная инфекция. Назначено переливание тромбоцитов.

25.06.2017 Состояние Рашада тяжелое за счет посттрансплантационных осложнений, но без ухудшений. У мальчика сохраняется неприживление трансплантата и зависимость от переливаний компонентов крови.

29.05.2017 Прошло больше ста дней после повторной трансплантации. К сожалению, донорский костный мозг так и не прижился, постоянно нужны переливания компонентов крови, есть инфекционные осложнения - впрочем, по инфекциям удалось добиться улучшения.

27.04.2017 После повторной пересадки у Рашада снова неприживление трансплантата. Нужны переливания компонентов крови. Самочувствие неважное.

03.04.2017 У Рашада серьезная цитомегаловирусная инфекция, цистит. Костный мозг пока функционирует слабо. Нужны переливания компонентов крови.

05.03.2017 Состояние Рашада на +19 сутки после трансплантации пока тяжелое - прошло слишком мало времени после пересадки. Проводятся переливания донорских эритроцитов и тромбоцитов.

13.02.2017 Завтра Рашаду предстоит повторная трансплантация. Пока все стабильно. Получает лекарства для профилактики осложнений.

18.01.2017 Рашад в стабильном состоянии. Госпитализирован на этап обследования перед повторной трансплантацией.

20.12.2016 К сожалению, сейчас уже ясно, что донорский костный мозг все-таки не прижился, клетки крови и костного мозга остались собственные. Рашаду нужны регулярные переливания компонентов донорской крови. Повторная трансплантация от совместимого неродственного пройдет в феврале 2017 года.

02.12.2016 В ноябре Рашаду провели трансплантацию. Уже есть первые признаки приживления донорского костного мозга. Состояние стабильное. Мальчик получает всю необходимую терапию, в том числе противоинфекционную.

30.10.2016 Трансплантацию Рашаду пришлось отложить на время: его уже перевели в отделение трансплантации, но возникла тяжелая ангина, а в этой ситуации проводить подготовку к пересадке нельзя. Так что мальчика перевели обратно в отделение гематологии/онкологии, пролечили от ангины, назначили также противогрибковую терапию. Сейчас Рашад находится в стационаре кратковременного лечения, получает препарат «Ноксафил», было назначено также переливание эритроцитов - из-за основного заболевания в очередной раз снизился гемоглобин.

30.09.2016 Мы закрываем сбор средств для Рашада. Вчера зрителями Пятого канала на лечение мальчика было перечислено 15 323 759 рублей. Это превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

Трансплантация будет проведена Рашаду в ближайшие дни.

29.09.2016 Сегодня в рамках акции «День добрых дел» на Пятом канале про Рашада вышел сюжет.

28.09.2016 У Рашада талассемия — тяжёлое наследственное заболевание, при котором в организме нарушен синтез гемоглобина — белка, который отвечает за транспортировку кислорода по всему организму. Болезнь обнаружилась в 2012 году, тогда же Рашада впервые проконсультировали в Центре детской гематологии имени Димы Рогачёва.

Сейчас для выздоровления Рашиду необходима трансплантация костного мозга. Донора мальчику нашли в международном регистре. В течение нескольких лет Рашад нуждался в переливаниях донорской крови, и только пересадка кроветворных стволовых клеток (то есть клеток костного мозга) дает ему шанс полностью поправиться. Процедура поиска и активации донора для Рашада стоит 1 680 000 рублей. В рамках проекта «Поиск и активация донора костного мозга» мы объявляем сбор средств для мальчика.