Не стало Насти Тищенко.

Через девять месяцев после трансплантации лейкоз вернулся. И очень быстро начался сепсис, на фоне которого никакое лечение уже невозможно было проводить.

За Настю боролись врачи нескольких клиник, благотворители, доноры.

Ее очень любили все родные. И она очень хотела выздороветь. Настин десятый день рождения был проведен в надежде, что трансплантация позволит девочке полностью избавиться от болезни, которая преследовала ее с трехлетнего возраста. До следующего дня рождения Настя не дожила...

Светлая память. Сил близким.