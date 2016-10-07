24.02.2021
Не стало Насти Тищенко.
Через девять месяцев после трансплантации лейкоз вернулся. И очень быстро начался сепсис, на фоне которого никакое лечение уже невозможно было проводить.
За Настю боролись врачи нескольких клиник, благотворители, доноры.
Ее очень любили все родные. И она очень хотела выздороветь. Настин десятый день рождения был проведен в надежде, что трансплантация позволит девочке полностью избавиться от болезни, которая преследовала ее с трехлетнего возраста. До следующего дня рождения Настя не дожила...
Светлая память. Сил близким.
11.08.2020
27 мая 2020 года Насте сделана ТКМ в Санкт-Петербурге в центре имени Раисы Горбачевой. Трансплантация прошла успешно. Настя очень быстро восстановилась, посттрансплантационный период прошёл без осложнений. Настя выписалась домой и наслаждалась общением с родными. Сейчас Настя с мамой на контрольном обследовании. Сегодня получили результаты всех анализов, подтверждающие полную клиническую и молекулярную ремиссию.
27.02.2020
Мы закрываем сбор средств для Насти. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
После курса "Блинцито" Настя предстоит трансплантация от кого-то из родителей.
21.02.2020
К сожалению, зимой у Насти обнаружили второй рецидив. Девочка вернулась в Онкологический центр им. Н.Н. Блохина. Противорецидивное лечение помогло, но сохраняется так называемая минимальная остаточная болезнь. Настя нуждается в пересадке костного мозга, но с остаточной болезнью проводить трансплантацию не следует — слишком велик риск рецидива. Чтобы достичь полной ремиссии, Настя должна получать препарат «Блинцито». Это очень дорогостоящее лекарство. Средства на 15 флаконов собирает белгородский фонд «Святое Белогорье против детского рака», а мы собираем на четыре флакона, они обойдутся в 645 511 рублей.
05.09.2017
Настя закончила основное лечение в РОНЦ, ее выписали домой на поддерживающую терапию. Общее состояние ребенка нормальное, первая проверка прошла благополучно.
07.04.2017
Мы закрываем сбор средств для Насти. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
03.04.2017
Настя в клинике с конца февраля. Был очень серьезный инфекционный эпизод, подозрение на сепсис. Сейчас Насте получше, состояние стабильное, девочка начала понемногу есть, стала активнее. Для продолжения противогрибковой терапии нужен «Микамин» стоимостью 190 000 рублей. В рамках проекта «Противогрибковая терапия» мы объявляем сбор средств для Насти.
12.10.2016
Мы закрываем сбор средств для Насти. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
07.10.2016
Настя лечится в Российском онкологическом научном центре им. Н.Н. Блохина от рецидива острого лимфобластного лейкоза. Впервые девочка заболела осенью 2013 года, получала терапию дома, ей удалось достичь ремиссии, после чего ее выписали на поддерживающую терапию. К сожалению, болезнь вернулась, и сейчас Настя нуждается в противорецидивной химиотерапии, для проведения которой ей необходим противоопухолевый препарат «Велкейд» стоимостью 282 000 рублей. В рамках проекта «Противоопухолевая терапия» мы открываем сбор средств для Насти.