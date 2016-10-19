Ход лечения
08.11.2016
Степино лечение, включая завершающий курс с "Космегеном", закончено. Были некоторые осложнения химиотерапии, упали показатели крови, но сейчас все нормально. Признаков опухоли нет. Степа выписан, на проверку теперь через три месяца. Прогноз при его заболевании, как правило, хороший.
02.11.2016
Мы закрываем сбор средств для Стёпы. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!.
19.10.2016
Первые симптомы болезни у Стёпы появились зимой: поднималась температура без видимых причин, а весной Стёпа начал жаловаться на боли в животе. УЗИ показало новообразование на правой почке. Это оказалась злокачественная опухоль — нефробластома.
Сейчас мальчик лечится в Морозовской детской клинической больнице, в конце марта ему удалили правую почку и назначили длительную химиотерапию. Стёпа неплохо переносит лечение, готовится к очередному блоку терапии, для которого ему необходимо противоопухолевое лекарство «Космеген» стоимостью 93 000 рублей. В рамках проекта «Противоопухолевая терапия» мы объявляем сбор средств для Стёпы.