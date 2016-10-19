Первые симптомы болезни у Стёпы появились зимой: поднималась температура без видимых причин, а весной Стёпа начал жаловаться на боли в животе. УЗИ показало новообразование на правой почке. Это оказалась злокачественная опухоль — нефробластома.

Сейчас мальчик лечится в Морозовской детской клинической больнице, в конце марта ему удалили правую почку и назначили длительную химиотерапию. Стёпа неплохо переносит лечение, готовится к очередному блоку терапии, для которого ему необходимо противоопухолевое лекарство «Космеген» стоимостью 93 000 рублей. В рамках проекта «Противоопухолевая терапия» мы объявляем сбор средств для Стёпы.