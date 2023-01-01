19.10.2017 У Тамари положительная динамика в лечении. По данным денситометрии (измерения плотности костей) определяется снижение плотностных показателей поясничных позвонков, показана терапия препаратом «Зомета». Также продолжает принимать сопроводительную терапию.

21.08.2017 Тамари продолжает плановую терапию: недавно у нее был этап очередной реиндукции в ходе поддерживающей терапии. Кроме того, после травмы локтя девочка стала получать препарат «Зомета» для укрепления костей. В стабильном состоянии Тамари выписали домой. По лейкозу все хорошо.

02.03.2017 Тамари выписана в стабильном состоянии для продолжения терапии по месту жительства.

13.02.2017 Тамари продолжает получать химиотерапию по протоколу. Сейчас на фоне падения показателей крови у нее повысилась температура, поэтому усилена антибактириальная терапия. В остальном все стабильно.

10.01.2017 Продолжается терапия. Тамари чувствует себя неважно: ее тошнит, болит живот. Это побочное действие химиотерапии, и девочка получает лекарства, на фоне которых удалось добиться улучшения состояния. К счастью, до окончания курса больничного лечения осталось уже не так много времени.

09.12.2016 Общее состояние Тамари стабильное. Сегодня была неприятная процедура удаления зубов, но все прошло благополучно.

07.11.2016 Состояние стабильное. Девочка продолжает терапию с «Эрвиназой», введения лекарства переносит нормально.

24.10.2016 Мы закрываем сбор средств для Тамари. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

23.10.2016 Вчера зрителями телеканала НТВ на лечение девочки было перечислено 2 612 093 рубля. Мы продолжаем сбор средств.

22.10.2016 Сегодня на телеканале НТВ про Тамари вышел сюжет.

21.10.2016 Тамари заболела в феврале этого года. Девочку беспокоили высокая температура, плохой аппетит, боли в животе, диагноз — острый лимфобластный лейкоз — ей удалось поставить спустя три месяца. Тамари госпитализировали в Москву, сейчас она лечится в Центре детской гематологии имени Димы Рогачёва.

Тамари чувствует себя неплохо, но недавно у неё появилась сильная аллергия на один из препаратов химиотерапии — противоопухолевое лекарство «Аспарагиназа», поэтому дальше принимать его девочке нельзя. «Аспарагиназу» нужно заменить на его зарубежный аналог «Эрвиназу», эффективное лекарство, которое не вызывает побочных эффектов у пациентов. Стоимость курса для Тамари составит 2 625 000 рублей. В рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы объявляем сбор средств для девочки.