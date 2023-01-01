15.05.2017 Вика закончила последний плановый блок химиотерапии с «Эрвиназой», восстанавливается. Затем планируется лучевая терапия и переход на поддержку. Все в порядке.

07.04.2017 Лечение с «Эрвиназой» у Вики продолжается. Предыдущий плановый блок химиотерапии был проведён с 13 по 22 марта. Девочка была отпущена домой до следующего курса, который был запланирован на 3 апреля. Но в связи с низковатым уровнем лейкоцитов курс отложен до 10 апреля.

09.03.2017 Вика закончила очередной блок терапии, после чего праздники провела дома. Сегодня госпитализирована для продолжения лечения. Самочувствие прекрасное.

10.02.2017 Вика продолжает лечение по плану, в ходе промежуточных блоков химиотерапии получает «Эрвиназу». У девочки всё благополучно, самочувствие хорошее.

12.01.2017 Вика продолжает получать промежуточную химиотерапию, основной курс с «Эрвиназой» закончен. У девочки всё благополучно, в ремиссии, всё чаще ездит домой на перерывы в лечении.

13.12.2016 Ухудшений нет, и Вику стали чаще отпускать домой. Продолжается терапия с «Эрвиназой».

09.11.2016 У Вики всё хорошо, она в ремиссии. Девочка сейчас находится в стационаре, продолжает химиотерапию и сопроводительную антибактериальную терапию.

04.11.2016 Мы закрываем сбор средств для Вики. Вчера зрителями Пятого канала на лечение девочки было перечислено 13 761 968 рублей. Это превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

03.11.2016 Про Вику вышел сюжет на Пятом канале в рамках благотворительной акции «День добрых дел».

02.11.2016 Вика лечится в детской больнице Екатеринбурга от рецидива острого лимфобластного лейкоза. Впервые она заболела в 2013 году, а в конце этого сентября было обнаружено, что болезнь вернулась. Девочка начала получать повторную терапию, но у нее возникла сильная аллергия на один из препаратов «химии» — противоопухолевую «Аспарагиназу». Чтобы продолжить лечение, необходим зарубежный аналог «Аспарагиназы» — «Эрвиназа», которая не зарегистрирована в России. Курс лечения для Вики составит 1 050 000 рублей. В рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы открываем сбор средств для девочки.