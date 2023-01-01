21.03.2018 Дорогие друзья, у нас большое и неожиданное горе. Пришло известие из Санкт-Петербурга. Вчера не стало Ксюши Тереховой.

Когда мы провожали Ксению на трансплантацию в петербургскую клинику, мы, конечно, все надеялись, что этот завершающий этап лечения пройдет благополучно. Но внезапно возникли тяжелые осложнения: пневмония, затем сепсис. Ксению перевели в реанимационное отделение, из которого она уже не вышла...

Ксюшу все любили. Несмотря на многолетнюю борьбу с болезнью, отнимавшую столько сил, в ней было много жизни и обаяния.

Светлая память.

13.12.2017 Ксюша завершила терапию и выписалась домой. В январе у Ксюши запланировано ПЭТ-исследование и госпитализация в петербургскую клинику для трансплантации.

06.12.2017 Ксюше пришлось задержаться в пансионате клиники из-за пневмонии. Сейчас ей лучше, на послезавтра запланирована выписка.

01.11.2017 Очередное введение «Опдиво» проведено. Состояние стабильное. Скоро следующая госпитализация.

09.10.2017 Ксюша вновь госпитализируется для проведения этапного обследования и лечения.

25.09.2017 Седьмое введение препарата «Опдиво».

08.09.2017 Продолжена терапия «Опдиво», шестое введение.

28.08.2017 Очередное введение «Опдиво». По данным обследования, после предыдущих четырех введений достигнуто улучшение: сократился объем опухолевого поражения, снизилась активность опухоли.

23.08.2017 У Ксюши был инфекционный эпизод: двусторонняя пневмония. Удалось достичь улучшения, после чего девушка вновь получила введение «Опдиво». Скоро ожидается следующая госпитализация с введением лекарства.

11.07.2017 Ксюше получает терапию иммунопрепаратом «Опдиво». Девушка получила два введения, впереди еще два введения, потом обследование и рассмотрение вопроса о трансплантации. Пока ведется поиск неродственного донора.

21.06.2017 Возникло подозрение на рецидив, которое, к сожалению, подтвердилось. Ксюша госпитализирована для продолжения терапии и решение вопроса о дальнейшем лечении.

24.03.2017 Терапия завершена. Кровь отправили на типирование, в регистре фонда Штефана Морша идет поиск донора для Ксюши.

07.03.2017 Ксюша госпитализирована для последнего, 12-го, введения «Адцетриса». Далее Ксюша будет ожидать пересадки, которая пройдет в Санкт-Петербурге.

25.01.2017 По решению Ксюши, трансплантацию девушке будут проводить в Санкт-Петербурге. Начат поиск неродственного донора. На завтра у Ксюши запланирована ПЭТ/КТ всего тела.

10.01.2017 Ксюша все еще наблюдается в стационаре, девушка продолжает получать антибиотики внутривенно по поводу пневмонии. Завтра или послезавтра девушке делают КТ, по ее результатам будет решаться вопрос о необходимости продолжения терапии и сроках трансплантации.

14.12.2016 У Ксюши обнаружили пневмонию, нужна антибактериальная терапия, поэтому сроки трансплантации сдвигаются.

01.12.2016 Планируется госпитализация Ксюши 22 декабря для предтрансплантационного обследования и дальнейшего проведения пересадки.

09.11.2016 Сегодня Ксюша была госпитализирована на сутки для продолжения терапии с «Адцетрисом». В дальнейшем планируются обследование и госпитализация для трансплантации костного мозга.

07.11.2016 Мы закрываем сбор средств для Ксении, вся необходимая сумма собрана: зрители НТВ собрали 4 580 505 рублей! Спасибо!

06.11.2016 Сегодня на телеканале НТВ про Ксюшу вышел сюжет.

05.11.2016 Ксения лечится от рецидива болезни Ходжкина в Центре детской гематологии имени Димы Рогачёва. Девушка заболела в 2012 году, тогда она перенесла «химию», трансплантацию костного мозга, лучевую терапию. Летом этого года стало известно, что болезнь вернулась и Ксюша начала повторное лечение. Но стандартная схема Ксюше не помогает, поэтому сейчас ей необходим новейший препарат «Адцетрис», используемый при лечении таких лимфом, устойчивых к другой терапии. На курс препарата для Ксюши нужен 1 740 000 рублей. В рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы объявляем сбор средств для девушки.