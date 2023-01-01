21.03.2018 Дима в ремиссии, самочувствие хорошее, находится дома. В школу пока не ходит, но в будущем году собирается.

30.11.2017 Диму уже перевели на дневной стационар. Показатели крови растут медленно, пока еще требуются введения «Лейкостима» и переливания тромбоцитов. Дима чувствует себя по-разному, он устал от лечения и хочет в школу. Мальчику много помогает петербургский фонд «АдВита».

08.11.2017 Аутотрансплантация выполнена 26 октября. Дмитрий в ремиссии.

20.09.2017 Для кондиционирования перед аутотрансплантацией нужен препарат «Рибомустин».

15.08.2017 По результатам последнего ПЭТ/КТ-исследования - хороший ответ на препарат, но все же остаются активные участки опухоли. Планируется ещё 4 введения «Опдиво», затем аутотрансплантация.

02.08.2017 Курс «Опдиво» закончен, последнее введение было 27 июля. На 7 августа запланирована ПЭТ-КТ, после чего врачи будут решать вопрос о трансплантации и её предварительных сроках.

25.06.2017 Дима чувствует себя хорошо, получает «Опдиво» в комбинации с «Бендамустином». ПЭТ-исследование планируется в конце июля, до этого момента вопрос о трансплантации остается открытым.

28.05.2017 Врачи решили, что аутотрансплантация Диме показана только при достижении полной ремиссии по результатам ПЭТ, а аллогенная трансплантация - возможно, слишком агрессивный метод лечения в Диминой ситуации, учитывая хороший ответ на терапию «Опдиво». Пока что рекомендовано продолжение терапии.

15.05.2017 На сегодняшний день мальчику было сделано 7 введений «Опдиво». 12 мая проведена процедура ПЭТ-КТ. Предварительно врачи сказали, что есть улучшения. По результатам будет приниматься решение о продолжении терапии «Опдиво», а после достижения ремиссии мальчику рекомендована аутотрансплантация.

10.04.2017 Дима прошёл уже 4 введения «Опдиво». После шестого введения планируется процедура ПЭТ-КТ, и врачи смогут оценить эффект от терапии. Пока же, по словам мамы, мальчик чувствует себя хорошо.

20.02.2017 Обследование показало, что очаги опухоли увеличились. По всей видимости, Диме в очередной раз будет проведена смена терапии - возможно, врачи попытаются использовать незарегистрированный препарат «Опдиво» (ниволумаб).

09.02.2017 Мальчик чувствует себя стабильно хорошо. Химиотерапию полностью завершил. 10 февраля будет ПЭТ-КТ, после чего врачи примут решение о дальнейшем лечении, и, возможно, назначат дату аутотрансплантации.

11.01.2017 Контрольное обследование в декабре показало хорошие результаты. Мальчик чувствует себя нормально, живёт дома, через день приезжает в клинику. Сейчас ему проводится химиотерапия в качестве подготовки к аутотрансплантации, но точная дата трансплантации пока неизвестна.

20.12.2016 В ближайшие дни Диме проведут ПЭТ-КТ. В январе 2017 года планируется аутотрансплантация костного мозга. «Адцетрис», вероятно, понадобится в посттрансплантационный период. Ждем информации

08.12.2016 Диме по плану 19 декабря будет сделано уже третье ведение «Адцетриса». Промежуточными анализами врачи довольны. Переносит препарат мальчик хорошо, даже повысился аппетит. Мама также довольна состоянием Димы, говорит, что даже может работать, что для нее сейчас тоже очень важно.

11.11.2016 Мы закрываем сбор средств для Димы. Вчера зрителями Пятого канала на лечение мальчика было перечислено 24 831 700 рублей. Это намного превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

Первый курс «Адцетриса» Дима перенес без осложнений, показано продолжение терапии.

10.11.2016 Сегодня в рамках акции «День добрых дел» на Пятом канале про Диму вышел сюжет.

09.11.2016 У Димы лимфома Ходжкина, мальчик лечится с марта этого года в Санкт-Петербурге. Он уже перенес несколько блоков химиотерапии, но стандартная схема ему не помогла, поэтому сейчас Диме необходим новейший противоопухолевый препарат «Адцетрис», используемый при лечении таких лимфом, устойчивых к другой терапии. На курс препарата для мальчика нужен 1 741 452 рубля. В рамках проекта «Противоопухолевая терапия» мы объявляем сбор средств для Димы.