24.04.2020 И вновь горе. Вчера вечером умерла маленькая Ульяна Соловьева.

Ульяна болела почти всю свою короткую жизнь: впервые она попала в больницу с лейкозом, когда ей еще не было и года. Лечение шло очень тяжело, с инфекционными осложнениями — и, что хуже всего, с бесконечными рецидивами. Врачи боролись очень долго. Но два месяца назад стало ясно, что вылечить Ульяну не получится. Последние недели жизни она провела дома и рядом с домом.

Ульяна была жизнерадостным ребенком, и даже болезнь не сразу смогла подкосить ее живость. Как все дети, она любила мультфильмы и игрушки. А вся семья, родители и братья, очень любила Ульяну.

Светлая память. Сил близким.

28.02.2020 У Ульяны очередной рецидив. Девочка с мамой уезжают домой.

18.12.2019 Трансплантация от полностью совместимого донора (брата) проведена 29 октября. Ульяна восстановилась, функция трансплантата хорошая, химеризм донорский, особых инфекционных осложнений нет. Переведена на амбулаторную квартиру.

28.10.2019 Ульяна в отделении ТКМ, на завтра назначена трансплантация.

08.10.2019 Ульяна проходит облучение, скоро поступает в отделение ТКМ на трансплантацию, донором будет младший брат.

20.09.2019 Мы закрываем сбор средств для Ульяны. Благодаря зрителям Пятого канала за один день на ее лечение было перечислено 7 987 769 рублей. Это намного превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

19.09.2019 Сегодня на Пятом канале про Ульяну вышел сюжет.

18.09.2019 Противоопухолевая терапия иммунопрепаратом «Блинцито» Ульяне помогает, и перед трансплантацией костного мозга ей необходимо пройти еще несколько курсов. Препарат дорогостоящий, нужное количество флаконов обойдется в 1 936 000 рублей. Мы открываем сбор средств для маленькой девочки.

16.09.2019 Мы закрываем сбор средств для Ульяны. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

21.08.2019 Ульяне необходима трансплантация костного мозга, но она пока откладывается. Дело в том, что у девочки остается небольшое количество опухолевых клеток, с которыми никак не справляется обычная химиотерапия. До пересадки от этих клеток надо избавиться, чтобы снизить риск рецидива. Поэтому врачи назначили девочке терапию противоопухолевым иммунопрепаратом «Блинцито». Лекарство обойдется в 645 000 рублей. В рамках проекта «Иммунотерапия» мы объявляем сбор средств для девочки.

26.07.2019 Ульяна продолжает высокодозную химиотерапию, все планово, ремиссия сохраняется. Ульянка бодра и весела, в перерывах между капельницами рассекает на игрушечном автомобиле по отделению.

03.07.2019 На фоне низкодозной химиотерапии у Ульяны вновь появились опухолевые клетки в костном мозге, так что сейчас девочка все-таки переводится в бокс отделения на высокодозный блок.

04.06.2019 У Ульяны развились судороги на высокодозной химиотерапии, поэтому ее перевели на более щадящую терапию. На лечение отвечает хорошо, опухолевые клетки сейчас не обнаруживаются, планово готовится к трансплантации. Так как у девочки раньше было тяжелое грибковое поражение легких, нужно продолжать профилактический прием «Амфолипа». Сейчас у Ульяны все стабильно, она на амбулаторной квартире.

06.05.2019 Мы закрываем сбор средств для Ульяны. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!

Ульяну перевели на амбулаторную квартиру, чувствует себя хорошо, получает «Амфолип», химиотерапию проходит по плану.

15.04.2019 Ульяна продолжает лечение, готовится к трансплантации костного мозга. Сейчас для решения инфекционных проблем с легкими девочке нужен противогрибковый препарат «Амфолип». Лекарство необходимо для еще одной пациентки отделения. Всего необходимо собрать 522 000 рублей. В рамках проекта «Противогрибковая терапия» мы объявляем сбор средств для Ульяны и другой девочки.

22.03.2019 После двух блоков химиотерапии девочка вышла в ремиссию. У Ульяны нейролейкоз (лейкемическое поражение центральной нервной системы), поставлен резервуар Оммайя для проведения локальной химиотерапии, дальнейшее лечение будет продолжено по протоколу. В планах обязательная трансплантация.

07.03.2019 Мы закрываем сбор средств для Ульяны. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!

22.02.2019 К сожалению, Улечка вернулась в больницу с рецидивом. Девочка начинает лечение заново. Сейчас Уля и еще несколько пациентов отделения нуждается в нескольких препаратах терапии: противогрибковом «Микамине», антибиотике «Меронем» и противоопухолевом лекарстве «Этопозид». В общей сложности, необходимо собрать 438 000 рублей. В рамках проекта «Лекарства» мы объявляем сбор средств для Ульяны и других детей.

14.04.2017 Ульяна заканчивает третий этап терапии консолидации, у нее все хорошо. Уля с мамой скоро поедут домой и будут приезжать в клинику раз в шесть недель.

13.03.2017 Ульяна на амбулаторной квартире, кушает, спит, играет, собых проблем нет. В отделение девочка приходит на анализы и процедуры. По плану у Ульяны терапия консолидации и реиндукции примерно еще на два месяца. А затем, если все будет хорошо, ее выпишут домой.

09.02.2017 Ульяна получает химиотерапию по протоколу, инфекционных проблем нет, сейчас она на амбулаторной квартире. У девочки все хорошо.

30.12.2016 На последнем контрольном исследовании у Ульяны значительное улучшение: компьютерная томография показывает, что очагов пневмонии практически не осталось. Девочка чувствует себя хорошо, получает терапию по протоколу, живет на амбулаторной квартире.

15.12.2016 Ульяна в ремиссии, закончила первый этап терапии консолидации. Инфекционные проблемы еще есть, но с улучшением. В целом у девочки все хорошо, она сейчас на амбулаторной квартире, в отделение приходит на процедуры и анализы.

23.11.2016 Мы закрываем сбор средств для Ульяны. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!

18.11.2016 У Ульяны острый лимфобластный лейкоз, в Российской детской клинической больнице девочка лечится с сентября. Сейчас у Ульяны очередной курс химиотерапии, на фоне которого у нее появились многочисленные инфекционные осложнения. Врачи прописали ей противогрибковое лекарство «Кансидас» стоимостью 170 000 рублей. В рамках проекта «Противогрибковая терапия» мы объявляем сбор средств для девочки.