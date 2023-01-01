19.04.2019 Все неплохо, улучшение сохраняется. Виталик наблюдается по месту жительства, время от времени приезжая в клинику.

24.10.2017 Самочувствие неплохое, очагов инфекций нет, но есть кожные проявления (вероятно, как побочное действие "Зелборафа").

19.04.2017 Витя выписан, состояние стабильное, по инфекциям - улучшение. Прием «Зелборафа» продолжен. В мае - снова на госпитализацию.

04.04.2017 В настоящее время на фоне терапии «Зелборафом» состояние стабильное, активности заболевания нет. Есть небольшие инфекционные осложнения, мальчик получает антибиотики и противогрибковую терапию.

01.03.2017 Терапия с «Зелборафом» продолжается. Врачей беспокоит костномозговая недостаточность, причина которой пока неясна (возможно, это побочный эффект приема противовирусных лекарств). Но самочувствие неплохое.

03.02.2017 Состояние стабильное, без ухудшений. Продолжена плановая терапия.

18.01.2017 Месяц назад Витю с улучшением временно выписали под наблюдение врача по месту жительства. Сейчас малыш снова приехал в клинику на очередной курс химиотерапии с «Зелборафом».

16.12.2016 Мы закрываем сбор средств для Вити. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

07.12.2016 В три месяца у Вити увеличились лимфоузлы, потом появилась сыпь на теле. Диагноз — гистиоцитоз из клеток Лангерганса — ему поставили в Москве, в Центре детской гематологии, куда Витю и госпитализировали на лечение. Это редкое заболевание, при котором в разных органах возникают аномальные скопления определенных иммунных клеток. Гистиоцитоз из клеток Лангерганса может протекать с разной степенью тяжести, иногда он переносится сравнительно легко, но у Вити тяжелая форма с поражением многих органов, которая к тому же не так просто поддается терапии. Он перенес «химию», однако стойкого улучшения не наступило, через несколько месяцев пришлось вернуться в больницу.

Тогда врачи попробовали препарат «Зелбораф», несколько лет назад разработанный для другого диагноза — меланомы. Как оказалось, «Зелбораф» помогает и при диагнозе Вити, точнее, при том конкретном варианте болезни, который обнаружен у мальчика. Лекарство подействовало, мальчику стало лучше, и его даже отпустили домой. Но терапию «Зелборафом» нужно продолжать, и сейчас Вите необходим очередной курс. У родителей не хватает средств на дорогое лекарство, поэтому в рамках проекта «Противоопухолевая терапия» мы объявляем сбор средств для мальчика.