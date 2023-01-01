21.02.2018 Арсений в очередной раз приехал на обследование и плановую терапию (реиндукцию). Все нормально.

24.03.2017 Арсений выписан. Успехов!

02.03.2017 Есть инфекция, мальчик получает противомикробную терапию. Чувствует себя Арсений неплохо, но часто вредничает.

13.02.2017 Состояние стабильное, завершается терапия консолидации. На днях было очередное введение «Эрвиназы», перенес нормально. Из проблем - желудочно-кишечные осложнения, по поводу которых Арсений потихоньку обследуется.

09.01.2017 Арсений в стабильном состоянии. Проходит этап лечения, который называется реиндукцией. Все по плану.

09.12.2016 Мы закрываем сбор средств для Арсения. Вчера зрителями Пятого канала на лечение мальчика было перечислено 26 243 543 рубля. Это намного превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

08.12.2016 Сегодня в рамках акции «День добрых дел» на Пятом канале про Арсения вышел сюжет.

07.12.2016 Заболел Арсений летом: у него опухла нижняя губа, врачи думали, что это обычный отек, но анализы показали, что у Арсюши очень серьезный диагноз — острый лимфобластный лейкоз. Мальчик лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева. Арсений получает необходимое лечение, но во время последнего блока у него появилась сильная аллергическая реакция на один из препаратов «химии» — противоопухолевую «Аспарагиназу». Терапию им продолжать нельзя, но и нельзя прерывать лечение. Для этого «Аспарагиназу» необходимо срочно заменить на ее иностранный аналог — не зарегистрированную в России «Эрвиназу». На курс для Арсения нужно 2 588 000 рублей. В рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы объявляем сбор средств для мальчика.