Ксюша на поддерживающей терапии, но продолжает наблюдаться в РДКБ. Она неплохо себя чувствует, но ухудшились показатели тромбоцитов. В ближайшие месяцы девочка должна получать препарат «Револейд», который стимулирует выработку тромбоцитов. К сожалению, обеспечение этим лекарством по месту жительства происходит с перебоями, а Ксюше необходимо 150 мг препарата в сутки. Сейчас на очередной курс «Револейда» необходимо собрать 254 000 рублей. В рамках проекта «Лекарства» мы объявляем сбор средств для Ксюши.