Ход лечения
17.10.2017
Мы закрываем сбор средств для Ксюши, вся необходимая сумма собрана, спасибо!
Так как речь идет о длительной терапии дорогостоящим лекарством, Ксюше помогают различные благотворительные фонды. Вы помогли обеспечить очередной курс лечения - огромное спасибо! Сбор средств на следующие курсы продолжает казанский фонд имени Анжелы Вавиловой.
02.10.2017
Ксюша на поддерживающей терапии, но продолжает наблюдаться в РДКБ. Она неплохо себя чувствует, но ухудшились показатели тромбоцитов. В ближайшие месяцы девочка должна получать препарат «Револейд», который стимулирует выработку тромбоцитов. К сожалению, обеспечение этим лекарством по месту жительства происходит с перебоями, а Ксюше необходимо 150 мг препарата в сутки. Сейчас на очередной курс «Револейда» необходимо собрать 254 000 рублей. В рамках проекта «Лекарства» мы объявляем сбор средств для Ксюши.
25.12.2016
Ксюша неплохо себя чувствует, на новогодней елке наряжалась зайчихой и играла с малышами, но лечиться ей нужно долго и всерьез. Врачи отпускают ее с рекомендацией избегать переливаний крови (так как эти переливания провоцируют аутоиммунные процессы и донорские тромбоциты тут же разрушаются) и принимать длительную терапию «Револейдом».
Статьи о Ксюше
Ответ на лечение есть
А лекарства нет. Вернее, оно есть, но очень быстро заканчивается. А без него 15-летняя Ксения Дмитриева обойтись не может: показатели крови ухудшаются, тромбоциты падают. Остается только лежать, вздыхать и ждать.