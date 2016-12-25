Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Ксюша Дмитриева

Сбор завершен
ДиагнозАпластическая анемия
Городг. Казань, Респ. Татарстан
Возраст21 год
Поделиться:

Ход лечения

17.10.2017

Мы закрываем сбор средств для Ксюши, вся необходимая сумма собрана, спасибо!

Так как речь идет о длительной терапии дорогостоящим лекарством, Ксюше помогают различные благотворительные фонды. Вы помогли обеспечить очередной курс лечения - огромное спасибо! Сбор средств на следующие курсы продолжает казанский фонд имени Анжелы Вавиловой.

02.10.2017

Ксюша на поддерживающей терапии, но продолжает наблюдаться в РДКБ. Она неплохо себя чувствует, но ухудшились показатели тромбоцитов. В ближайшие месяцы девочка должна получать препарат «Револейд», который стимулирует выработку тромбоцитов. К сожалению, обеспечение этим лекарством по месту жительства происходит с перебоями, а Ксюше необходимо 150 мг препарата в сутки. Сейчас на очередной курс «Револейда» необходимо собрать 254 000 рублей. В рамках проекта «Лекарства» мы объявляем сбор средств для Ксюши.

25.12.2016

Ксюша неплохо себя чувствует, на новогодней елке наряжалась зайчихой и играла с малышами, но лечиться ей нужно долго и всерьез. Врачи отпускают ее с рекомендацией избегать переливаний крови (так как эти переливания провоцируют аутоиммунные процессы и донорские тромбоциты тут же разрушаются) и принимать длительную терапию «Револейдом».

Весь ход лечения

Статьи о Ксюше

4.10.2017

Ответ на лечение есть

А лекарства нет. Вернее, оно есть, но очень быстро заканчивается. А без него 15-летняя Ксения Дмитриева обойтись не может: показатели крови ухудшаются, тромбоциты падают. Остается только лежать, вздыхать и ждать.

Все статьи

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari