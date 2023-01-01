30.05.2019 У Алана была реактивация болезни, но сейчас он снова выписан домой под наблюдение по месту жительства в стабильном состоянии.

20.07.2017 Алан выписан. Было повышение температуры без видимых инфекционных очагов, но терапия помогла с ним справиться.

13.07.2017 Мы закрываем сбор средств для Алана. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!

05.07.2017 На фоне «Зелборафа» самочувствие Алана неплохое. Но прием лекарства нужно продолжать, на очередной курс необходимо 274 500 рублей. В рамках проекта «Противоопухолевая терапия» мы открываем сбор средств для Алана.

27.12.2016 Мы закрываем сбор средств для Алана. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Алан приезжал на коррекцию терапии и уже снова уехал домой. Малыш в стабильном состоянии, лечится по месту жительства.

14.12.2016 Диагноз «гистиоцитоз из клеток Лангерганса» Алану поставили зимой 2015 года. Болезнь Алана редкая и в тяжелой форме может быть очень опасной, при ней в разных органах возникают аномальные скопления определенных иммунных клеток. К счастью, врачи Центра детской гематологии им. Димы Рогачева сумели подобрать лекарство, которое помогает контролировать течение болезни — противоопухолевый препарат «Зелбораф». Пока Алан должен принимать «Зелбораф» каждый день, чтобы болезнь не начала прогрессировать. У семьи Алана денег на покупку лекарства нет, поэтому в рамках проекта «Противоопухолевая терапия» мы объявляем сбор средств для мальчика.