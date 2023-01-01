29.03.2018 После курса реабилитации Жене стало лучше. Следующий курс в июне.

26.02.2018 Женя поступила на реабилитацию.

14.08.2017 Женя в стабильном состоянии. Удален центральный венозный катетер, планируется выписка.

17.07.2017 Женя с мамой были в клинике Тюбингена. Биопсия и осмотр показали, что признаков активной опухоли нет, очередная операция по удалению не нужна. Женя с мамой возвращаются домой.

30.06.2017 Врачи решили направить Женю на обследование и повторную операцию к проф. Фуксу в Германию. Операция планируется 10 июля.

07.06.2017 Химиотерапия продолжается, состояние стабильное, но следующий блок пришлось отложить, пока не восстановились показатели крови после предыдущего блока.

03.05.2017 Женя получила очередной блок химиотерапии препаратами «Топотекан» и «Карбоплатин». Состояние стабильное.

06.04.2017 Девочка получает непрограммную химиотерапию. Состояние стабильное, однако есть инфекционный процесс, по поводу которого также нужна терапия.

06.03.2017 Женя в Москве. Пройден очередной блок химиотерапии. Был инфекционный эпизод, но сейчас температура нормальная, состояние нормализовалось.

09.02.2017 После операции две недели девочка находилась в палате интенсивной терапии. 15 февраля доктора готовы выписывать ее в Москву. Женю ждут в Центре детской гематологии для продолжения лечения.

25.01.2017 Женю прооперировали. Операция оказалась крайне сложной из-за локализации опухоли. Полностью удалить опухоль, к сожалению, не удалось, так как она затрагивает жизненно важные органы. Лечение продолжается.

10.01.2017 В связи с праздничными днями и плотным графиком работы клиники операцию перенесли на 17 января. 16 января клиника ждет Женю на госпитализацию.

16.12.2016 Мы закрываем сбор средств для Жени, благодаря сюжету на Пятом канале на лечение девочки собрано 28 143 472 рубля! Спасибо всем откликнувшимся телезрителям! Эти деньги помогут получить необходимое лечение и другим детям.

14.12.2016 У Жени рабдомиосаркома, девочка болеет с июня. Женя проходит лечение в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева. К сожалению, вся проводимая терапия не оказала нужного эффекта и опухоль прогрессирует — у Жени очень непростой случай заболевания. Но врачи из университетской клиники г. Тюбинген (Германия) изучили историю болезни девочки и готовы провести сложнейшую операцию по удалению опухоли в сочетании с брахитерапией. На днях Женя начнет получать завершающий курс «химии» в ФНКЦ, а в январе ее уже ждут в Германии. На операцию понадобится 7 000 000 рублей, в рамках проекта «Зарубежное лечение» мы объявляем сбор средств для Жени.