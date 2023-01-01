09.01.2018 Мы закрываем сбор средств для Даши, вся необходимая сумма собрана, спасибо!

Сейчас Даша выписана на поддержку, будет принимать лекарство дома.

29.12.2017 Дашу отпустили домой на новогодние праздники. Но и дома в рамках поддерживающей терапии девочке нужно принимать таргетный препарат «Ксалкори», стоимость курса составляет 470 000 рублей. В рамках проекта «Противоопухолевая терапия» мы открываем сбор средств для Даши.

14.12.2017 У Даши все планово, сейчас девочка на амбулаторной квартире, в отделение приходит на анализы и процедуры. Очень надеемся, что перед новогодними праздниками Даша на месяц уедет домой.

15.11.2017 Трансплантат прижился, кроветворение восстановилось, кожная РТПХ купирована. Даша в ремиссии, в стабильном состоянии переведена на амбулаторную квартиру. Хотя, конечно, риски различных проблем еще сохраняются.

09.10.2017 Трансплантация проведена, Даша восстанавливается, сейчас идут обычные осложнения этого периода. Для профилактики инфекций девочка получает противовирусные препараты и антибиотики.

26.09.2017 Даша в отделении трансплантации, на завтра запланирована гаплотрансплантация костного мозга от мамы.

27.08.2017 Даша продолжает принимать «Ксалкори», уже проведено 4 блока химиотерапии. Хорошо восстанавливается после очередного блока, особых инфекционных и токсических проблем нет, получает переливания крови. Даша активна, гуляет, аппетит хороший, последнее время увлеклась лепкой из полимерной глины. Если не будет найден неродственный донор для трансплантации, то донором станет мама.

14.07.2017 Даша в отделении, получает очередной блок химиотерапии, особых токсических и инфекционных проблем нет. Готовится к трансплантации. Получает препарат «Ксалкори», на который врачи возлагают очень большие надежды.

07.06.2017 Мы закрываем сбор средств для Даши, вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

30.05.2017 К сожалению, у Даши сверхранний рецидив, девочка вернулась в отделение. Сейчас для повторной терапии она нуждается в новейшем таргетном препарате «Ксалкори» стоимостью 500 000 рублей. В рамках проекта «Противоопухолевая терапия» мы открываем сбор средств для Даши.

20.04.2017 Даша закончила основной этап лечения, девочку выписали домой, в РДКБ будет приезжать на проверки.

30.03.2017 Даша по прежнему на амбулаторной квартире, все по плану. Показатели крови пока низкие, и чтобы быстрее восстановить кроветворение, девочке выписали препарат «Граноцит».

13.03.2017 Сегодня у Даши закончился пятый блок химиотерапии. Инфекционных и токсических осложнений нет, и девочку отпускают на амбулаторную квартиру. По плану у Даши остался только еще один блок терапии.

09.02.2017 Даше проведено четыре блока химиотерапии, ответ очень хороший: последнее обследование показало, что остаточной опухоли нет. С инфекционными проблемами Даша справилась. Сейчас девочка на амбулаторной квартире. Еще планируется два блока химиотерапии с последующим обследованием. Переливания компонентов крови нужны, но редко.

01.02.2017 Мы закрываем сбор средств для Даши, вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

23.01.2017 Даша продолжает лечиться в Российской детской клинической больнице. Получает плановую химиотерапию, но из-за высокого риска развития одного из самых тяжелых осложнений при «химии» — синдрома лизиса опухоли — ей необходимо принимать препарат «Фастуртек». Синдром лизиса опухоли возникает из-за нарушения обмена веществ, связанного с гибелью большого числа опухолевых клеток, обычно в начале химиотерапии. Это может привести к тяжелым поражениям органов, прежде всего почек.

«Фастуртек» не зарегистрирован в России, и стоимость курса лечения для Даши составляет 801 000 рублей. В рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы открываем сбор средств для девочки.