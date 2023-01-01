17.05.2019 По словам мамы, Артем в июне приедет на контрольное обследование спустя год после второй трансплантации; очень надеются, что анализы будут хорошими. Регулярно проходит реабилитацию в «Русском поле». Соблюдает охранительный режим.

14.12.2018 Артем приезжал на проверку, выписан домой в стабильном состоянии. Путевка в реабилитационный центр «Русское поле» на март 2019 года.

05.10.2018 Состояние Артема остается стабильным. Рекомендовано проведение курса реабилитационного лечения, лечебная физкультура.

06.09.2018 В июне Артему пришлось провести повторную неродственную трансплантацию, потому что произошло отторжение донорского костного мозга. Сейчас все стабильно, но нужны лекарства для профилактики инфекций.

18.05.2017 Артем выписан.

07.05.2017 Лейкоциты все еще низкие, ответ на стимуляцию факторами роста незначительный. Сохраняется риск инфекций. Но в остальном все стабильно, без ухудшений.

03.04.2017 Функция костного мозга пока еще снижена. Признаков РТПХ нет, но есть риск инфекционных осложнений. В рамках контрольного обследования взята кровь для анализа на химеризм.

02.03.2017 Костный мозг пока функционирует не в полную силу. Остается риск инфекций. Признаков РТПХ не выявлено. Продолжает принимать терапию.

16.02.2017 Иммунитет после трансплантации пока не восстановился, есть риск инфекций, в остальном все неплохо. Костный мозг функционирует, результаты анализов улучшаются.

01.02.2017 В начале января Артемке проведена трансплантация. Состояние мальчика стабильное, донорский костный мозг функционирует нормально, признаков РТПХ нет. Продолжена терапия по плану.

06.01.2016 Мы закрываем сбор средств для Артема. Вчера зрители Пятого канала на лечение мальчика перечислили 24 033 533 рубля. Это превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

05.01.2016 Сегодня на Пятом канале в рамках акции «День добрых дел» про мальчика вышел сюжет.

04.01.2017 Практически с рождения Артема беспокоили частые воспаления лимфатических узлов. Лечение, которое проводили по месту жительства, эффекта не давало, поэтому мальчика госпитализировали в Центр детской гематологии им. Димы Рогачева на дообследование, где ему и диагностировали первичный иммунодефицит. В Центре Артем получает все необходимое лечение, но единственным шансом на выздоровление для него является трансплантация костного мозга. Донора для Артема нашли в международном регистре, теперь необходимо оплатить процедуру поиска и активации донора. Ее стоимость составляет 1 600 000 рублей. В рамках проекта «Поиск и активация донора костного мозга» мы объявляем сбор средств для мальчика.