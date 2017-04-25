Ход лечения
26.06.2017
Матвей поступил в стационар кратковременного лечения для проведения лучевой терапии, у него все хорошо. 30 июня планируется выписка домой, мальчик будет наблюдаться по месту жительства.
25.05.2017
Матвей получил блок химиотерапии в начале месяца, показатели крови восстанавливаются, скоро будет следующий блок. Самочувствие удовлетворительное.
25.04.2017
Матвей получил очередной блок «химии». Ребенок чувствует себя неплохо, получает противомикробную и симптоматическую терапию.