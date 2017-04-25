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Матвей Вошкин

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городг. Волгоград
Возраст15 лет
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Ход лечения

26.06.2017

Матвей поступил в стационар кратковременного лечения для проведения лучевой терапии, у него все хорошо. 30 июня планируется выписка домой, мальчик будет наблюдаться по месту жительства.

25.05.2017

Матвей получил блок химиотерапии в начале месяца, показатели крови восстанавливаются, скоро будет следующий блок. Самочувствие удовлетворительное.

25.04.2017

Матвей получил очередной блок «химии». Ребенок чувствует себя неплохо, получает противомикробную и симптоматическую терапию.

Весь ход лечения

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