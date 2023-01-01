25.11.2018 Никита приезжал на обследование. Выписан домой в удовлетворительном состоянии.

13.12.2017 Никита в октябре был в «Русском поле». Удалось добиться улучшения аппетита, сна, психоэмоционального состояния. После проведения реабилитационных мероприятий мальчик выписан под наблюдение врачей по месту жительства. Показан как минимум еще один курс реабилитации.

23.05.2017 Никита прошел полное контрольное обследование. По данным МРТ сохраняется остаточная опухоль, но, судя по результатам заочной консультации в Германии, данных за прогрессирование нет. После очередного контрольного обследования врачи решат, переводить ли Никиту на динамическое наблюдение или провести метрономную химиотерапию. Мальчик прошел курс реабилитационных мероприятий в отделении восстановительного лечения. Никита выписан в ЛРНЦ «Русское поле», а дальше под наблюдение педиатра и онколога по месту жительства.

03.05.2017 Никита чувствует себя хорошо, в стабильном состоянии. Получает очередной блок химиотерапии согласно протоколу и продолжает плановую сопроводительную терапию.

05.04.2017 У Никиты повышалась температура, также был обнаружен стоматит. Получает антибактериальную терапию.

06.03.2017 Как и планировалось, Никите провели несколько сеансов брахитерапии. О результатах лечения говорить пока рано. 1 марта семья вернулась для продолжения лечения в ФНКЦ.

06.02.2017 Никита в Германии. К сожалению, первоначальная операция была не полностью успешной: немецкие хирурги смогли удалить только часть опухоли, за остальное пока не взялись из-за риска нарушения функции тазовых органов. Сейчас речь идет о том, чтобы попробовать справиться с остаточной опухолью с помощью брахитерапии. Врачи считают, что шансы на успех этого лечения высоки.

20.01.2017 Мы закрываем сбор средств для Никиты. Вчера зрителями Пятого канала на лечение мальчика было перечислено 28 293 885 рублей. Это превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

19.01.2017 Сегодня в рамках акции «День добрых дел» на Пятом канале про Никиту вышел сюжет.

18.01.2017 Никита заболел, когда ему было полгода. Сначала местные врачи лечили его от кишечных инфекций, но когда ситуация только ухудшилась, мальчику провели дополнительные обследования, которые выявили эмбриональную рабдомиосаркому. На лечение мальчик приехал в Центр детской гематологии им. Димы Рогачева.

Никита получает необходимую терапию, но для выздоровления ему срочно необходима сложная операция, проводить которую в России врачи не берутся. Мальчика уже ждут в Германии, в клинике города Тюбингена: там изучили его историю болезни и готовы уже в скором времени удалить опухоль. На лечение семье необходимо собрать 5 000 000 рублей. В рамках проекта «Зарубежное лечение» мы объявляем сбор средств для Никиты.